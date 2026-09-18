25年前は、まだそんな時代だった。2001年、当時21歳のマイケル・オーウェンが、世界サッカー界で最も権威があり重要な個人賞であるバロンドールを受賞した。ストライカーのオーウェンはそれ以前にリバプールでUEFAカップ、FAカップ、そしてイングランド・リーグカップを制し、その道のりで24得点を挙げていた。

「それが何なのか、まったく分からなかった。当時はメディアでもまったく話題になっていなかった」と、オーウェンは昨年明かしている. 自身の受賞は、当時のレッズ指揮官からの電話で知ったという。「ジェラール・ウリエから電話があって、バロンドールを獲ったと言われた時、僕は『それって何ですか、監督？』と聞いたんだ」

そうした時代に戻ってほしいと、頑なに主張するつもりはない。私は昔からバロンドールにそれほど熱狂してきたわけではないが、ここ数年でその重要性が選手の間でも世間の受け止め方としても明らかに高まっていること自体は、もちろんまったく問題ない。

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ラミン・ヤマルとキリアン・エムバペ、バロンドールを前にした疑問の残る自己賛美

私が一方で、ひどく気まずく、不適切で、傲慢だと感じるのは、30人の候補者の中にいる受賞候補たちによる疑問の残る自己賛美だ。同時に、クラブによる事実上のキャンペーンにも後押しされている。彼らはあらゆる機会を逃さず、自軍の選手を手放しで称賛し、さらにはライバルたちよりも受賞にふさわしいとあからさまに口にしている。

「なぜ彼を後押ししてはいけないんだ？」。バルセロナのハンジ・フリック監督は最近、今年10月26日にロンドンで行われる授賞式での有力候補の一人である愛弟子ラミン・ヤマルについて、そう語った。私の答えはこうだ。それは謙虚さとも模範たる役割とも無縁だからだ。世界中の無数の監督がいつも強調しているように、真実はピッチ上にあり、自分の選手を他の選手より上に置くために、見え透いた発言など必要ないからだ。そして単純に、好感が持てないからでもある。

つい最近まで18歳だったヤマルが座って、「正直に言うと、今年はこの賞に値すると思う。自分が勝ち取ったものを考えればね」と主張するのは、まったくばかげている。レアル・マドリーのキリアン・エムバペが自らを「選ばれし者」と呼び、「昨季、自分より優れた選手はいなかった」と言うのも、まったく思い上がっている。チームスポーツであるサッカーの育成年代で、誰かが自分についてそんなふうに語る場面を想像してみてほしい。

バロンドール：過去10人の受賞者

年 受賞者 2025 ウスマン・デンベレ 2024 ロドリ 2023 リオネル・メッシ 2022 カリム・ベンゼマ 2021 リオネル・メッシ 2020 受賞者なし 2019 リオネル・メッシ 2018 ルカ・モドリッチ 2017 クリスティアーノ・ロナウド 2016 クリスティアーノ・ロナウド 2015 リオネル・メッシ

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バロンドール授与前のキャンペーン：ジョゼ・モウリーニョは自らの醜態をさらした

もちろん、こうした授賞式前の意図的なキャンペーンは、もはや何ら新しいものではない。今年は、正当に常に集団の重要性が強調されるスポーツにおいて、見せつけるような利己主義が少し上乗せされたのかもしれない。だが、すでに2013年にはレアルがアルフレド・ディ・ステファノ、エミリオ・ブトラゲーニョ、カルロ・アンチェロッティ、イケル・カシージャス、セルヒオ・ラモスを集め、リオネル・メッシ、フランク・リベリーとの争いの中でクリスティアーノ・ロナウドを大々的に売り込んでいた。そして残念ながら、私が思うに、それは成功してしまった。

2年前には、ロス・ブランコスはパリ行きをあっさり取りやめ、授賞式をボイコットしたことで、さらには騒動まで引き起こした。その前に、ヴィニシウス・ジュニオールではなくロドリが受賞することが漏れていたのだ。代わりに、彼らは次のような声明を出した。「授賞の基準がヴィニシウスを勝者としないのであれば、同じ基準でカルバハルが勝者であるべきだ。そうなっていない以上、バロンドールとUEFAがレアル・マドリーを尊重していないのは明らかだ。そしてレアル・マドリーは、敬意を払われない場所にはいない」

そしてごく最近には、ほかならぬ現レアル監督ジョゼ・モウリーニョが、バロンドールをめぐる政治的な狂騒のすべてを明らかにし、自らの醜態をさらした。2012年、ポルトガル人指揮官はこう主張していた。「タイトルも獲らず、重要なものも勝ち取らずに、どうしてバロンドールを獲れるんだ？ クラブW杯やスーパーカップの話は持ち出さないでくれ。そんなものは小さなものだ。大きなタイトルの話をしてくれ」それが数週間前にはこう語ったのだ。「チャンピオンズリーグやワールドカップを獲ったというだけで、選手にバロンドールを与えることはできない。世界最高の選手は2人、3人、あるいは4人いて、誰でどこにいるかは分かっている。この夏、個人として歴史を作ったのが誰かも分かっている」

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バロンドール：自己顕示欲と傲慢さは報われるべきではない

もちろん、エムバペの言う通り、彼には「バロンドールを勝ち取るための根拠」がある。もちろん、こうした並外れた選手たちにとって、このトロフィーを追い求めることが個人的な目標であってよく、もしかするとそうあるべきなのかもしれない。だが、チームメートなしにそれを勝ち取ることは決してできない。たとえ、その中の何人かが自分ほど才能に恵まれていなかったとしてもだ。

あからさまな自己重要視、自己顕示欲、そして気取ったプロやクラブの傲慢さは、こうした振る舞いによって現代サッカーをますます現場から遠ざける一因にもなっているのだから、報われるべきではない。

ここで最後の一文を書く前に、もう一度強調しておきたい。2026年のバロンドールを誰が獲ろうと、私にはこれ以上ないほどどうでもいい。ただ、その受賞有力候補であるハリー・ケインが、授賞前に自分のための宣伝を意図的に行わないことを選んだとされる事実を見ると、まさにそうした振る舞いこそ報われてほしいと思わされる。

バロンドール2026：30人のショートリスト