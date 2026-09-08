バロンドールが候補者を発表、40歳GKのノミネートが驚きを呼ぶ

バロンドールの主催者は、今年の最優秀GK賞の候補に残っている10人のGKを発表した。その中には目を引く名前もある。カーボベルデ代表としてワールドカップで印象を残したヴォジーニャだ。

今年の候補者は、ヤシン・ブヌー（アル・ヒラル）、ティボー・クルトワ（レアル・マドリー）、ジョアン・ガルシア（FCバルセロナ）、グレゴール・コベル（ボルシア・ドルトムント）、エミリアーノ・マルティネス（チェルシー）、エドゥアール・メンディ（アル・アハリ）、ダビド・ラヤ（アーセナル）、マトベイ・サフォノフ（パリ・サンジェルマン）、ウナイ・シモン（アスレティック・クルブ）、そしてヴォジーニャ（コロコロ）となっている。

とりわけヴォジーニャのノミネートは注目に値する。現在40歳となったGKは、この夏にカーボベルデ代表で印象的なプレーを見せた。同国は今回、初めてワールドカップに出場していた。

スペイン戦（0-0）とサウジアラビア戦（0-0）では、ヴォジーニャはいずれも無失点に抑えた。2-2で終わったウルグアイ戦では、さすがに2失点を喫した。

アルゼンチンとのラウンド32でも、この守護神は強い印象を残した。彼のセーブもあって、カーボベルデは長い時間にわたって大金星に近づいていたが、延長戦の末にアルゼンチンが結局3-2で勝利した。

その時点でヴォジーニャはフリーの状態にあり、ポルトガルのGDシャヴェスで2年間プレーした後だった。8月初旬、彼は新天地を見つけた。チリのコロコロである。

こうして今、彼は年間最優秀GK賞を夢見ることができる。昨季はジャンルイジ・ドンナルンマがこのトロフィーを受賞した。