バルセロナのブラジル人フォワード、ラフィーニャが、バロンドール候補30人の発表が行われた1週間で、二つの栄誉を手にした。チャンピオンズリーグ第1節のベストイレブンに選出されると同時に、スペインリーグ8月の月間最優秀選手にも輝いたのだ。

ラフィーニャの週間ベストイレブン入りは、フェイエノールト戦での目覚ましいパフォーマンスを評価した欧州サッカー連盟（UEFA）の技術オブザーバーによる決定だった。この試合で彼は2得点を挙げ、うち1点目はオランダのチームのディフェンダー2人を巧みなドリブルでかわして決めた見事なものだった。

UEFAはバルセロナのキャプテンのプレーを称賛し、彼が積極的に攻撃のプレスを牽引し、ディフェンスラインの背後へ抜け出して脅威を生み出したこと、さらにライン間での動きやパスにも触れ、その活躍を2得点で締めくくったと説明した。

このベストイレブンには、ラフィーニャに加えて、かつてバルセロナのユニフォームを着た3選手が名を連ねた。アイントホーフェンのセルジーニョ・デスト、シュツットガルト戦で2得点を挙げたレアル・ベティスのマルク・バルトラ、そしてパルク・デ・プランスでスロヴァン・ブラチスラヴァ相手にハットトリックを達成したパリ・サンジェルマンのフォワード、フェラン・トーレスである。

一方、ラフィーニャはスペインリーグ機構「ラ・リーガ」からもう一つの栄誉も受けた。バルセロナでの力強いスタートを受けて、8月の月間最優秀選手に選ばれたのだ。

このブラジル人フォワードは、各大会を通じて5試合で8得点を記録した。そのうち6得点はスペインリーグの4試合でのもので、内訳はエルチェ戦2得点、アスレティック・ビルバオ戦1得点、ラージョ・バジェカーノ戦2得点、バレンシア戦1得点となっている。

ラフィーニャへのこの二重の栄誉は、彼とペドリの名前がバロンドール候補30人のリストから外れた時期に訪れた。