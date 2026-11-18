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ジョゼ・モウリーニョとはどんな人物なのか。ジョゼ・モウリーニョの歩みを、DAZNはドキュメンタリー『Winning』で描こうとした。インテルでの3冠達成から、現在のレアル・マドリー復帰までをたどる作品だ。55分間の映像には、マリオ・バロテッリをはじめ、かつての教え子たちが何度も登場する。

3冠達成当時、非常に若く、独特の気質を持っていた元インテルFWは、当時の愉快な逸話をいくつも語った。バルセロナとの準決勝前のこと、皆で見て笑った記者会見のこと、そして自らのゴールで1-0の勝利を収めた試合の前、休日に友人たちとプレーする自身の映像をチームに見せられたことだ。最後には、元監督を「子ども」から「天才」まで、さまざまな言葉で表現した。

モウリーニョについて「僕にとって兄のような存在だった。だから、僕には独特の気質があるし、時にはとても厳しかった。選手の最高の力を引き出す方法を知っていたけど、いつも優しく接するわけじゃなかった。ものすごく腹を立てさせたり、いら立たせたりすることもあった……。ピッチに入ると、『今日は3ゴール決めて黙らせてやる』と考えていた。でも、それこそが彼の狙いだったんだ（笑）」

キエーヴォ戦前の映像「メンタルコーチのようだった。心理的な駆け引きを仕掛け、結局は彼のためにプレーし、全力を尽くすようにさせるんだ。キエーヴォとのアウェー戦では、試合前に集まって、いつものように戦術の話をしていた。でも映像を使ったセッションが始まると、そこに映っていたのは、公園で友人たちと3対3の大会に出ている僕だった。『なぜこんなことをするんだ？』と思ったよ。チームを笑わせるためだと思っていたけど、こんなメッセージでもあった。『これだけ自由にプレーできるなら、試合でもそうしなければならない。これほどサッカーが好きで、明日プレーして勝てなかったら、もうお前を起用しない』。僕らは1-0で勝って、僕がゴールを決めた」

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チャンピオンズリーグ準決勝「誰もがチャンピオンズリーグで優勝したかった。でも、あの時点でそれを信じるのは難しかった」

次の試合 ATA セリエ A 14:45 INT 視聴する

記者会見「インテルでは、彼が記者会見をすると、僕らは座って皆で見ていた。笑いが止まらなかったよ。最高だった」

彼を表す5つの言葉モウリーニョを表す言葉？ 時には「子ども」のようだった。それから「天才」。いつもほかの人たちの数歩先を行っていたからね。そして「厳格」、「愉快」、間違いなく「勝者」だ。