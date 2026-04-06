バロテッリが沈黙を破る：「すべてを壊して、ゼロからやり直せ！」

イタリアのスポーツ界が、3大会連続でのワールドカップ本大会出場を逃した歴史的な衝撃からまだ立ち直りきれていない中、 アラブ首長国連邦（UAE）のアル・イッティハドに所属する問題児「スーパーマリオ」バロテッリが、プレーオフでのボスニア・ヘルツェゴビナ戦での衝撃的な敗北を受け、母国代表を襲ったサッカー界の惨事について沈黙を破った。

最後のワールドカップ得点王

今日、突きつけられる衝撃的な数字の皮肉は、マリオ・バロテッリが依然として「ワールドカップにおけるイタリアの最後の得点者」という称号を保持しているということだ。それは2014年夏、イングランド戦で決めたゴールである。

それ以来、イタリアは得点力不足と本大会への出場権喪失という暗いトンネルに突入してしまった。

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ブルッティリはアラブ首長国連邦の新聞『アル・ビヤン』へのコメントで、現状に深く心を痛めていることを隠さなかった。彼はただ嘆くだけでなく、イタリアという巨人を低迷から救い出すための自身のビジョンを提示した。

マリオは、どん底に落ちたことが最終的な結末ではなく、むしろ古い考え方を捨て去り、全く新しいサッカーのプロジェクトを構築するための絶好の機会だと見なした。

また、バロテッリは、新進気鋭の才能を起用する際の「躊躇」の時代を終わらせるよう求め、解決策は、従来の「成熟」を待つことなく、若手にトップリーグで絶対的な信頼を与えることにあると強調した。

次期監督の人選について、バロテッリは戦術を超えた基準を提示した。イタリアには技術的な能力は不足していないが、ロッカールーム内で真の結束を生み出せる「人間的なカリスマ性」を備えた監督が必要だと考えている。

さらに彼は、「イタリアは頂点と低迷の間で自然なサイクルを繰り返しているが、新世代への信頼こそが、今後の復興の礎となる」と付け加えた。

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挫折の中でも抱く希望

ボスニアとのPK戦（4-1）での敗北の苦さはあるものの、ユーロ2012で大活躍したこのスターは、依然として「イタリアのシステム」には復活に必要な素質が備わっていると信じている。

バロテッリは、サッカーの歴史が教えてくれるように、強豪国は一時的に低迷することはあっても決して滅びることはなく、「アズーリ」が本来の地位を取り戻すのは時間の問題であり、現在の再建期をうまく乗り切ることが条件だと考えている。

バロテッリは、そのキャリアは短いものの、国際舞台で際立った実績を残している。36試合で14ゴールを記録し、2012年のドイツ戦でのあの有名なシーンは、イタリア人の記憶に深く刻まれている。それは、今日のイタリアが失った「スーパー」ストライカーの最後の輝きであった。