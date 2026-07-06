国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、2026年W杯決勝トーナメント1回戦で、前試合退場のアメリカ代表FWフォラリン・バログンがベルギー戦に出場した件について、規則違反の疑いを否定した。

これより前、ドナルド・トランプ米大統領がインファンティーノ会長に連絡し、レッドカード再検討を要請した。トランプ大統領は「退場処分に値しない」と主張し、米国代表が主力揃って決勝トーナメントに臨むべきだと訴えていた。

インファンティーノ氏はFIFAの公式声明で次のように述べた。「フォラリン・バロゴン選手への出場停止処分について、世間の反応は承知している。ここで、FIFAのガバナンス原則を改めて強調したい。」

「FIFAの司法機関は独立しており、懲戒規定と事実に基づいて自律的に判断する。この独立性はサッカーの信頼性と公正性にとって不可欠であり、常に尊重されなければならない」と付け加えた。

私はワールドカップの課題について米大統領と定期的に協議しており、この件でもトランプ大統領から連絡を受けた。各国首脳や政府高官、サッカー関係者、企業幹部からさまざまな問い合わせを受けるのは日常だ。 会話では、FIFAの独立司法機関が手続き中で、適切な時期に判断されると説明しました。これがFIFAの仕組みであり、私はこの原則を貫きます」

インファンティーノは続けた。「私はFIFA懲戒委員会の決定が公表されるたびに目を通している。時には驚かされることもあるし、同意したり反対したりすることもある」。

そして次のように締めくくった。「しかし、私が常に心がけているのは、それらの決定と、それを下す機関の自律性を尊重することだ。個人的にその決定を好むか否かは、重要ではない。独立した機関と法の支配を尊重することこそが、私たちの競技の公正さとFIFAの信頼性を常に守っているのだ」。



