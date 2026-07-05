バログン事件でベルギーサッカー連盟は納得せず、異議申し立てを予告。「驚いている」

ワールドカップで波乱が起きた。月曜から火曜にかけての夜、シアトルのスタジアムで行われる、開催国アメリカ対ベルギーの注目の決勝トーナメント1回戦を控えてのことだ。 FIFA懲戒委員会は、ボスニアとの16強戦でタリク・ムハレモヴィッチへの反則で退場した米国代表FWフォラリン・バログンに対するレッドカードと1試合の出場停止を暫定的に保留すると発表した。





同日夜、ベルギーサッカー協会は公式声明を発表した。





「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、7月6日（月）17:00（シアトル時間）の米国対ベルギー戦で、出場停止中の米国人選手フォラリン・バログンを出場可能としたFIFAの決定に驚いている。

FIFAは懲戒規定第27条に基づきこの決定を行った。





同条は、FIFA懲戒委員会が以前の処分執行を一時停止できると定めている。

しかし、同規程第66条4項はレッドカード（退場）で自動的に次の試合が出場停止になると定めており、今回の大会で提示された他のレッドカードも同様だった。

さらに、この決定は大会規定第10.5条とも矛盾する。

「選手またはチーム関係者がレッドカードで退場した場合、その選手は次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」

この自動適用は、2026年5月12日付「2026 FIFAワールドカップ通達第16号」でも再確認されている。

このルールは各試合前の調整会議でも確認され、すべてのワークショップ資料に記載されている。





RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる可能性を検討している。」