バログン事件でブリュッセルが介入、「恥ずべき決定」と批判。

ベルギーサッカー連盟は国内で多くの政治的支援を受けている。FIFAが米国代表FWの出場停止処分を一時停止し、ルディ・ガルシア監督率いるベルギー代表とのワールドカップ決勝トーナメント1回戦への出場を認めた決定は、フェアプレーの根本原則に対する脅威であり「恥」だと批判されている。





ワロン地域連邦のジャクリーン・ガラントスポーツ大臣は「真の強さとは、フェアプレーの精神を守り、すべてのルールを順守して勝利することにある。ベルギーは明日、まさにそれを実践するだろう」と語った。