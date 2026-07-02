バログンとティルマンのゴールで米国は夢のような快進撃を続け、ワールドカップベスト16でベルギーと対戦する。

米国はボスニア・ヘルツェゴビナを2－0で下し、ワールドカップベスト16進出を決めた。フォラリン・バログンとマリク・ティルマンのゴールが勝敗を分けた。バログンの退場で30分間数的有利だったボスニアは得点を奪えず、試合は2－0で終了した。 米国は7月7日午前2時（日本時間）、シアトルでベルギーとベスト16を戦う。

サンタクララのリーバイス・スタジアムでは、ボスニアが好スタートを切った。元PSVのデストとティルマンが先発し、ペピはバログンの控えとしてベンチスタートだった。

ケリム・アラジベゴヴィッチの早い時間帯のヘディングがGKマット・フリーゼを脅かし、ボスニアに勢いをもたらした。アメリカはドリンクブレイク後にようやく圧力を振り切った。

バログンはボスニア守備陣を翻弄し、エリア内でフェイントを繰り出しPK目前まで迫った。直後に決めたゴールはオフサイドで取り消された。

ハーフタイム間近、ティルマンのスルーパスが相手DFに当たり、バログンが至近距離から押し込み1－0。

前半終了間際、バログンは追加点のチャンスを掴む。デストのクロスを頭で合わせるもクロスバーを叩き、1－0で前半を終えた。

後半15分は静かな展開だったが、バログンがムハレモヴィッチの踵を踏んでしまい、VAR確認の末に退場となった。

ボスニアはボールを支配し始めたが決定機は作れず、逆に10人のアメリカはプリシッチの追加点がオフサイドで取り消された。

後半35分、ティルマンが約20メートルのFKを壁を越えてニアサイドに沈め、2－0とした。

数的不利にもかかわらず米国は残り時間を守り切り、ベスト16でベルギーと対戦する。バログンは出場停止となるため、ポチェッティーノ監督はPSVのペピを起用する可能性が高まった。