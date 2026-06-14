ヴァレンティン・ドリーセンは、土曜から日曜未明のブラジル戦でほとんどピンチなく1-1の引き分けに持ち込んだモロッコに感銘を受けた。だが『デ・テレグラーフ』サッカー担当編集長はポッドキャスト『Kick-Off』で、この熱狂にもかかわらず決勝進出は現実的ではないと語った。

「前半のモロッコのプレーは良かったが、これは初戦。判断は尚早だ」と語り、PSVのイスマエル・サイバリらが残るグループリーグでどう活躍するかを見極める必要があると指摘した。

また、ニューヨーク市のゾーラン・マムダニ市長が「モロッコが世界一になることを願っている」と語ったことを耳にした。「彼は他の国をあまり意識していないのだろう。彼の生い立ちと関係があるのかもしれない」と、マムダニ市長がウガンダ生まれであることを指摘した。

「だが決勝進出は難しい。それでも今後100年、無視できないサッカー強国だ。才能が次々と生まれ、チームプレーヤーも増えている」と、2022年カタールW杯準決勝進出のモロッコを高く評価した。 「エールディヴィジで多くのモロッコ人選手が活躍しているのも偶然ではない。」

同僚のマイク・フェルウェイは、フランスのリーグ・アンに話題を移す。「何年も前から動きが始まり、ヨーロッパ中の有望なモロッコ人選手を探し始めた。これは、ワールドカップに向けてスリナムやキュラソーもやり始めたことだ。」

ただモロッコはユース育成に体系的に投資してきたと指摘する。「さまざまなサッカーアカデミーがあり、その成果が確実に表れている。素晴らしい光景だ。前回は準決勝まで進出した」

モロッコは土曜、スコットランドとの試合でW杯を再開する。スコットランドはハイチに1-0の辛勝で大会をスタートさせた。ハイチは6月25日、モハメド・ウアビ監督率いるモロッコ代表の対戦相手となる。