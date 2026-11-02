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ライブ
imago-sport-1085335318.jpgANP
Bart DHanis
翻訳者：

バレンタイン・ドリーセン、アヤックス対AZの試合後に痛烈批判「彼は私が知る中で最も役に立たないサッカー選手だ！」

アヤックス 対 AZアルクマール
アヤックス
AZアルクマール
エールディビジ

バレンタイン・ドリーセンはウェスレイ・パタチに衝撃を受けたと、『キックオフ』『デ・テレグラーフ』のサッカーポッドキャスト）で語った。サッカー部門の責任者を務めるドリーセンは、パタチを自身が知る中で最もひどいサッカー選手と評した。

先週土曜日、アヤックスは本拠地ヨハン・クライフ・アレナでAZに1-0で勝利した。この試合唯一のゴールを決めたのはトル・アロコダレだった。

「オーウェン・ワインダルは特に良いとは思わなかった。攻撃面では、AZ時代に知っていたワインダルとは違う。もうまったくオーバーラップしない。許されていなかったのか、必要なかったのかもしれない」とドリーセンは話し始めた。

これに対し、『デ・テレグラーフ』のアヤックス担当記者マイク・フェルウェイは、ワインダルはパタチをうまく抑えていたと反論した。「試合を通して彼の姿は見なかった」

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「いや、でもパタチは私が知る中で最もひどいサッカー選手だからね。ずっと彼にいら立っていた」とドリーセンは応じた。「AZのほかの選手たちにもだ。絶えず後ろを向いて、後ろへパスを出す。FCバルセロナを見て覚えたんだろう」

「アヤックス対AZは本当にひどいと思った。PSV対フェイエノールトもひどいと思ったが、こちらは本当にカンファレンスリーグのレベルだった」とサッカー部門の責任者は締めくくった。

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