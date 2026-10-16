ヴァレンタイン・ドリーセン氏はクラレンス・セードルフ監督に感銘を受けた。50歳の同監督は今週、コリンチャンスの新監督としてお披露目され、流暢なポルトガル語を披露した。

コリンチャンスは低迷が続き、現在ブラジル・セリエAの16位まで順位を落としている。これを受けてフェルナンド・ジニス監督が解任され、後任にセードルフが就任した。

ドリーセン氏は『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-off』で、「彼のお披露目は素晴らしかった」と切り出した。「本当にね。ポルトガル語は流暢で、堂々たる登場だった」

「あの記者会見で見せた姿と同じくらいの結果を出せるなら、コリンチャンスは全試合に勝つだろう。本当に素晴らしい振る舞いだった。もちろん彼は話がうまいが、あの表現の仕方は……。しかもポルトガル語でだ。存在感があった」

「印象的だった。本当に印象的だったよ。コミュニケーションに関しては、コリンチャンスが心配する必要はない。彼はイタリア語、スペイン語、ポルトガル語、英語、オランダ語を話せるはずだ……」

木曜日には、セードルフがコリンチャンスでの新たな仕事に伴い、オランダサッカー協会（KNVB）の監督委員会委員を即時退任することが明らかになった。ドリーセン氏は妥当な判断だと考えている。

「KNVBにとって、これは望ましくない。彼にそんなことを強いるべきではないし、コリンチャンスにも、デパイにもそうすべきではない。KNVBにとっても同じだ。だから、これは非常に簡単な決断だった」とドリーセン氏は締めくくった。