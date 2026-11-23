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バレンタイン・ドリーセン氏は『キックオフ』（『デ・テレグラーフ』）でマタイス・デ・リフトを厳しく批判した。デ・リフトは日曜日、リヴァプールに0－4で敗れたマンチェスター・ユナイテッドで、非常に危ういプレーを見せた。

「彼は3度も大きなミスを犯した。まるでアマチュア選手がプレーしているようだった」とドリーセン氏は日曜日、マンチェスター・ユナイテッドのオランダ人DFを見て驚きを募らせた。

司会のピム・セデー氏は、デ・リフトがリヴァプールの非常に速いアタッカーたちを相手にしなければならなかったこと、そしてレニー・ヨロが序盤に、抜け出したアレクサンデル・イサクを倒して退場になったことを指摘した。

「問題は状況をどう判断するかだ」とドリーセン氏は応じた。「ウサイン・ボルトが10人走り回っていたとしても、状況判断の問題なんだ」

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「それにデ・リフトは右足で、ずいぶん妙な形でボールに向かっていった。そして、また尻もちをついた。思わずこう考えてしまう。一体どうしてそんなことが起こるんだ？アヤックス時代のデ・リフトは一体どこへ行ったんだ？」とドリーセン氏は疑問を口にした。

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「ごく単純なことだ」と、ドリーセン氏はデ・リフトへの厳しい分析を続けた。「ああいうボールが来たら、自分が対応すべきか、見送っていいかぐらい判断できるはずだ。ところが彼は周りを見ることすらしていなかった。一度も見ていない。つまりデ・リフトは賭けに出ただけなんだ」

試合後、イングランドのメディアもデ・リフトを酷評した。「彼が何を考えてボールを見送り、イサクに抜け出す機会を与えたのかは謎だ。それが退場につながった」と、デ・リフトに3点を付けた『マンチェスター・イブニング・ニュース』は記した。「ポチェッティーノは彼を気に入っているようだが、これはプレミアリーグへの痛ましい復帰となった」

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ガリー・ネヴィル氏もオランダ人DFのプレーに批判的だ。「デ・リフトはめちゃくちゃにしている。彼は信じられない様子だったが、以前にもセンターバックとしてプレーしたことがある」

「彼はヨロがそこにいないことを信じられなかった。そしてヨロは相手と接触した。まずい対応だ。正直に言って、これ以上悪くはなりようがない。4人のDFは自分の役割のことしか考えていない。彼らは恐れている」と、『スカイ・スポーツ』では語られた。

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