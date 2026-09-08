バレンタイン・ドリーセンがフェイエノールトのリゴー取締役の泣き言を痛烈批判「その時点ですでに信ぴょう性がなかった」

フェイエノールトの前ディレクター、デニス・テ・クローゼは、新たなクラブ首脳陣から「追い打ちをかけられるべきではない」と、ファレンタイン・ドリーセンが『デ・テレグラーフ』の分析記事で主張している。現テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは先日、テ・クローゼが残した痛ましい遺産について語ったが、ドリーセンはその説明を「信ぴょう性のない泣き言」と断じている。

リゴーは先週木曜日、フェイエノールトのテクニカルディレクターとして自身初の移籍期間を振り返った。このベルギー人は、戦力補強を行う余地がほとんどなかったとし、その理由として、スカッドとコストの大幅な削減が必要だったことを挙げた。

前任者デニス・テ・クローゼの下で契約選手の数は43人にまで膨らんでおり、その結果、リゴーは移籍市場でほとんど動く余地がなかったという。「総給与額を下げなければならず、償却額も下げなければならなかった。同時に、主力選手をすべて手放したくはなかった。そこは戦って守った」と、リゴーはNOSに語った。

ただ、ドリーセンはリゴーの説明を「信ぴょう性のない泣き言」と片づけている。その一因は、このベルギー人が財政的な制約を数字で裏づけることを望まなかったからだ。「フェイエノールトが日曜日に、サウジアラビアのアル・イテハドからアニス・ハジ・ムサに対して提示された4000万ユーロ超のオファーを拒否したことで、なおさらまったく信じがたい話になった」と、『デ・テレグラーフ』のフットボール部門トップは述べている。

ドリーセンは、リゴーが就任後に補強へ2000万ユーロを投じ、その後、余剰戦力の選手グループをおよそ5000万ユーロで売却した点を指摘している。さらに、フェイエノールトにはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ参加によって、なお3500万ユーロが入る見込みだ。

「その過程でリゴーは、3000万ユーロ（ヒヴァイロ・リード）、約2000万ユーロ（タルガリーヌ）の金額に『ノー』と言う余裕があったうえ、アニス・ハジ・ムサを3000万ユーロのオファーで、アヤセ・ウエダを2500万ユーロのオファーで、それぞれサウジアラビアやトルコへ移籍するよう動かすこともできなかった。」

ドリーセンは、乏しい資金をめぐる不満は、この移籍期間におけるスポーツ面の方針と整合しないと主張している。その結果、フェイエノールトはアヤックスやPSVのようなクラブと競争できないという。

一方でリゴーは、ウエダのフェネルバフチェ移籍やヒヴァイ・ゼヒールのリールOSC移籍などが破談に終わった経緯について説明した。「我々はフェネルバフチェへの移籍に協力するつもりだったが、ウエダ本人はプレミアリーグを希望していた。そこから具体的な関心は来なかった。最後にリールが現れ、我々は彼を売却せざるを得なかった。そうであれば、若い選手よりも、サイクルの終盤にある主力選手のほうがいい」

また、ヒヴァイ・ゼヒールにもリールから具体的な関心が寄せられていた。「ロベルト、ジオ、そして私で話し合い、ヒヴァイは将来的に軸にできる選手だと見ている。我々としては、彼を残すほうがより力強いと感じた」とリゴーは語った。さらにゼヒールは、新たに改善された契約を手にする見通しだ。

「テ・クローゼは追い打ちを受けるに値しない」

ドリーセンは、年次決算の数字が、リゴーの前任者テ・クローゼが浪費癖のある人物だったのかどうか、そしてリゴーの同僚ディレクターで財務担当のピーテル・スモーレンブルフが無責任な財政運営を行い、それを許していたのかどうかについて、より明確にしてくれるはずだと見ている。

このジャーナリストは、フェイエノールトのクラブ首脳陣は称賛に値しないとの考えだ。「まともなクラブ、まともなディレクターであれば、そういう人物に追い打ちをかけたりはしない。だが先週、デ・カイプではそれが起きた。どうやらディレクターのリゴーとエーンホールンは別の考えのようで、その過程で現在の同僚である財務ディレクターのスモーレンブルフも間接的に傷つけられた」