バレンタイン・ドリーセンがシャビの発言から注目すべき結論「オランダ代表でのある1選手の将来は不透明」

フィルジル・ファン・ダイクが今後もオランダ代表としてプレーを続けるかどうかは、決して確実ではない。『デ・テレグラーフ』の動画企画で、オランダ代表のシャビ監督による最初の記者会見後に、バレンタイン・ドリーセンはそう結論づけた。

「シャビは非常に多くの若手にチャンスを与えることで知られている」と、ドリーセンはDe Telegraaf.の動画内で語った。「それはFCバルセロナでもそうだったし、カタールのアル・サッドでもそうだった。オランダ代表での自分の役割を本当に心配しなければならない選手もいると思う」

「彼はもちろん、すでにフィルジル・ファン・ダイクと話をしたと言っていたが、まだあと数回は話したいとも言っていた。だから、シャビの下でフィルジル・ファン・ダイクが今後も代表を続けるかどうかは、本当に確実ではない」と、ドリーセンはそこから読み取っている。

「私はフィルジルと話をした」と、シャビはザイストでの記者対応で明かした。「今後も彼と連絡を取り続ける。彼の野心や情熱がどこにあるのかについて、もっと話をしたい。どういう結論になるか見ていくことになる。でも、私はまだ彼と話をするつもりだ」

「シャビが望むプレーの仕方、高い位置からのプレス、前への推進力……それはフィルジル・ファン・ダイクが常に望んでいるものではない」と、ドリーセンは説明する。「彼はむしろ少し引いて構えたいタイプだ。より確実性を求める。この話し合いがどんな結末になるのか、とても興味深い」

ファン・ダイクは今年初め、EURO2024の敗れた準決勝後に、代表引退を考えたことがあったとすでに明かしていた。また、2026年ワールドカップ後もオランダ代表でプレーを続けるかどうかについては、まだ明言できないとしていた。

シャビとの話し合いが、その点で決定的になる可能性がある。今後の期間で、35歳のDFが新監督のプランにまだ合致しているかどうかが明らかになるはずだ。