オランダ代表を率いるシャビ・エルナンデス監督の初戦数試合を見ても、バレンタイン・ドリーセンはまだ好感触を得ていない。そう『Vandaag Inside』で語っている。

「シャビの色はまだほとんど見えてこない。彼がやりたいことは色々あるのだろうが、それがまったくピッチに表れていない。そう、クーマンの下と同じくらい不安定だ。あの守備はもう本当に通用しない」とドリーセンは切り出した。

De Telegraafのフットボール部門責任者は、トゥーン・コープマイネルスを最終ラインで起用した実験も成功とは言えないと見る。「あれはまったく機能していなかった。彼が中盤に入ってからは、まずまずやれていたけどね」

「ファン・ダイクは代表通算100試合目だったが、右サイドではプレーしたくないんだ。そして今回は右サイドでプレーさせられた。それもまた、いろいろ物語っているよね。もちろん、終わりの始まりだよ」とドリーセンはさらにまくし立てた。

「ファン・ダイク、それにおそらくダンフリースもそうだが、自分の立場があまりにも安泰だと思っている。だって、あれだけ多くのチャンスを相手に与えているんだから。ファン・ダイクについては、先週の件があってからなおさら、もう何とも思わないね」と最後に述べ、先週の記者会見で起きたオランダ代表主将との口論に触れた。

レネ・ファン・デル・ヒップは、ここ数試合を見たうえで、期待値を単純に下げるべきだと考えている。「最終的に欧州選手権で準決勝まで行けたなら、それはものすごいことだと思う」と話した。

「でも、オランダという国はそういうものじゃない。僕たちはいつだって優勝争いに加わると思っているんだ」とデルクセンは最後に応じた。