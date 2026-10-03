ファレンタイン・ドリーセンが、ギリシャ戦でのオランダ代表の前半の戦いぶりに衝撃を受けたことを、De TelegraafのKick-off-podcastで明かした。フットボール部門トップによれば、その主な原因はシャビの誤った選択にあり、クインテン・ティンバーとフース・ティルを先発起用したことだという。

2人はともに、ギリシャでの前半に極めて不運なプレーに終始した。その影響もあって、オランダ代表はハーフタイムの時点で2-0のビハインドを負っていた。シャビはすぐさま厳しい決断を下し、ハーフタイムにこの2人を下げた。

「いい交代要員ではある。でも先発向きではない。ギリシャ相手ですらね」と、ドリーセンはティンバーとティルに厳しい評価を下した。彼によれば、この2人はジョーイ・フェールマンにも悪影響を及ぼしていたという。「フェールマンもその犠牲になった。中盤にほぼ1人で立たされていたからね」

「シャビは『スペースを突け』と言っている。だからスペースがある場所なら、ティルはどこへでも行ってしまう。つまり、あいつはいなくなる。しかもティンバーは中盤でまるで頭のないニワトリみたいに少し走り回っている。ああ、あちこちへ行ってしまうんだ。いいか悪いかは別としてね。そうなると中盤の他の選手たちを見捨てることになる」

「あの中盤の3人は、本当にまったく話にならない。結局のところ、チーム全体に責任があったから、まだ守られているんだ。それは理解できる。でも結局はクオリティーの問題だよ」

続けてドリーセンは、ライアン・グラフェンベルフとタイアニ・ラインデルスが入った後半の明確な改善を指摘した。「グラフェンベルフは単純に、我々が持つ中盤の中でも最高クラスの1人だし、ラインデルスも実際いつもいいプレーをしてきた。そんな2人を1試合か2試合の出来が悪いという理由で外せば、その結果がこうして見えるんだ」

「前半にプレーした選手たちと比べれば、グラフェンベルフとラインデルスがどれだけ優れているかが今分かる」と、マイク・フェルヴァイが付け加えた。「2人は本当に素晴らしい途中出場だった。ノア・ラングも同様だったけどね」