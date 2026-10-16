バレンタイン・ドリーセンがアヤックスを痛烈批判、それでもチームを救える選手を1人挙げる

ヴァレンタイン・ドリーセン氏は、ジョルディ・クライフ氏がアヤックスで進めるプロジェクトが早くも崩壊寸前にあると、『デ・テレグラーフ』のコラムで記した。同氏はまた、アヤックスに欠けている選手を一人挙げている。

アヤックスは木曜夜、ハイドゥク・スプリトとのアウェー戦でカンファレンスリーグでの戦いをスタートさせた。ミチェル監督率いるチームは精彩を欠き、1-2で敗れた。

左サイドバックのジョフレ・トレンツが犯した2つの個人的なミスが、失点につながった。ドリーセン氏によれば、ミチェル監督が交代を75分経過まで待ったのは大きな過ちだった。「ミチェルはそれを放置した。試合終了まで残り15分になってようやく、スペイン人のティーンエージャーを苦境から解放した。しかし、アヤックスは立て直せなかった」

ドリーセン氏は、アヤックスの選手層にチームを引っ張れる者がいないとみている。「マルク・テア・シュテーゲンはアヤックスに勝ち点をもたらせず、絶賛されるドイツのスター、ユリアン・ブラントは肝心なときに頼りにならない。ダフィ・クラーセンは先発とベンチの間を行き来している」と続けた。

「ソフィアン・アムラバトはチームをまとめられず、ユーリ・バースには全員を統率するだけの権威がない」と同氏は続ける。そして、アヤックスを再び軌道に乗せられるかもしれない選手を一人挙げた。

「その権威を持つのはデイリー・ブリントだけだが、彼はけがでしばらく離脱している。ベテランの彼はリーグ開幕戦のPECズヴォレ戦でベンチに座っただけで、その後、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦で45分間プレーした」

「それ以来、彼についての知らせはなく、試合を重ねるたびに彼の組織力が切実に求められていることが分かる」。ミチェル監督によれば、ブリントは復帰に向かっており、2週間後には出場できるという。

少なくともドリーセン氏の目には、ブリントを欠くアヤックスは「何人かのトップ選手はいるが、それ以上に平凡な選手が多い、寄せ集めの集団。選手同士がほとんど、あるいはまったくかみ合わず、ミチェル・サンチェス監督も機能していない」ように映るという。同氏によれば、クライフ氏のプロジェクトは行き止まりに達している。