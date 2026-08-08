エクセルシオールはマリオ・ドミンゲスを即戦力として獲得した。ロッテルダムのクラブはこのFWをバレンシアからレンタルで迎え、さらに買い取りオプションも確保している。

グラナダ生まれのドミンゲスは14歳でバレンシアの下部組織に加入した。現在22歳のアタッカーは、クラブのセカンドチームであるバレンシア・メスタージャで歴代最多得点者へと成長。今年4月末には81試合目で28点目を決め、その記録を打ち立てた。

ドミンゲスは2022年にラ・リーガでデビューしたが、トップチームでは完全にブレークを果たすことはなかった。 ロス・チェのトップチームでは通算5試合に出場している。

「多くのゴールを決め、チームのためにハードワークする。みなさんにはそれを期待してほしい」とドミンゲスは語り、自身の得点感覚は『感覚』によるものだとしている。「ゴールが見えて、つながりが生まれる。それはトレーニングできるものではなく、もともと備わっているものなんだ」

ドミンゲスの決断を後押ししたのは、ルベン・デン・アイル監督だった。「監督が自分に信頼を示してくれた。ここに自分をどれだけ欲してくれているかが伝わってきて、それが決め手になった。それにエールディビジは魅力的なリーグだと思う。特にストライカーにとってはね」

「攻撃的なサッカーで、若い選手も多い。自分はここにすぐ適応できると思う。自分にとってこれは完璧なステップだ。リーグはすでに始まっている。みんなで一緒にやっていき、目標に向かって前進していく」とドミンゲスは話した。

エクセルシオールはジェロルディーノ・ベルフラーフ（AZ）とマイク・ファン・ダイネンの退団を受け、前線の補強を必要としていた。7月中旬にはすでに、MVVマーストリヒトから加入したFWイラノ・シウバ・ティマスも補強している。