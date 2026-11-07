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レアル・マドリーはメスタージャで戦術面の見事な戦いを披露し、バレンシアに3-0で快勝した。フェデ・バルベルデ、アルダ・ギュレル、キリアン・エンバペのゴールにより、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはラ・リーガの首位争いで後れを取らなかった。

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レアル・マドリーはエスタディオ・メスタージャで容赦ない決定力を見せ、不振のバレンシアを3-0で圧倒した。モウリーニョ監督の戦術はホームチームを大きく上回り、マドリーはボール支配率68％、シュート計18本を記録。28分にキャプテンのバルベルデが先制すると、前半終了間際にはギュレルがリードを2点に広げ、試合が本格的に動き出す前に事実上、勝負を決めた。

後半もマドリーが主導権を握る展開が続く一方、バレンシアは規律を失い、79分にホセ・ガヤが退場処分を受けた。レアル・マドリーは生まれたスペースをすぐさま突き、75分にはギュレルのアシストからエンバペがゴールを挙げ、スコアに華を添えた。枠内シュート11本を記録し、相手のゴール期待値をわずか0.33に抑えたレアル・マドリーは、なぜ今もこのリーグにおける守備の模範であり続けているのかを示した。

GK・DF

ティボー・クルトワ：7／10

前方の守備組織が堅固だったこともあり、ベルギー代表GKにとっては比較的静かな夜となった。2度のセーブで無失点を守り、バレンシアが仕掛けた数少ない空中戦にも的確に対応。マドリーのビルドアップを安定して支えた。マドリーが後方からつなぐことを選んだため、ゴールキックはわずか1本だった。

フェデ・バルベルデ：9／10

中盤の内側にも入るハイブリッドな右サイドバックとしてプレーし、この試合で最も際立った選手となった。28分に力強いシュートで先制点を挙げ、試合を通じてキャプテンとしてチームをけん引。バレンシアのサイドからの脅威を抑えながら、前進につながる質の高いパスの供給源にもなった。その万能性は、引き続きモウリーニョ監督にとって最大の戦術的武器だ。

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イブラヒマ・コナテ：8／10

バレンシアのFW陣が突破できないフィジカルの強さを発揮した。空中戦を支配し、優れた読みでチームが記録した5回のインターセプトにも貢献。プレッシャー下でも冷静さを保ち、ホームチームに流れの中から決定機を一度も作らせなかった。

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ディーン・ハイセン：7／10

若手ながら守備の中央で非常に落ち着いたプレーを見せた。ポジショニングは成熟しており、最初のプレスラインをドリブルで越える力も、マドリーのパス成功数627本につながった。より積極的なコナテのプレースタイルを、冷静さで補った。

マルク・ククレジャ：7／10

左サイドで尽きることのない運動量を発揮し、常に幅を確保しながら粘り強く守った。チームのクロス11本にも貢献し、守備への戻りも怠らず、バレンシアのカウンターをファイナルサードに達する前に食い止めた。

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MF

オーレリアン・チュアメニ：8／10

チームの守備の要として、バレンシアのゴール期待値をわずか0.33に抑える防波堤となった。その戦術的な規律によって創造性の高い選手たちが力を発揮でき、プレッシャー下でのボールキープも、マドリーが中盤の攻防を明確に制する上で重要だった。

ベルナルド・シウバ：8／10

チームのリズムを刻む存在。マドリーのボール支配率が70％近くに達する中、スペースを操り、テンポを決める力を存分に発揮した。ダブルボランチと前線の3人をつなぐ重要な役割を担い、中央から狙いを持ってボールを前進させた。

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ジュード・ベリンガム：7／10

得点こそなかったが、ボールを持たない場面での動きで相手DFを引きつけ、ギュレルとエンバペが使うスペースを生み出した。持ち前の華やかさと強度を見せた一方、試合がオープンになる前には、バレンシアの低い守備ブロックに手を焼く場面もあった。

FW

ヤン・ディオマンデ：7／10

左ウイングで先発し、終盤に交代するまで優れた戦術理解を見せた。80分に警告を受けたが、主な貢献は相手のプレーを妨げたことだ。守備に戻って攻撃を断ち、相手守備を横に広げ続ける一方、的確で効果的なパスで中央の創造性豊かな選手たちにボールを届けた。

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アルダ・ギュレル：9／10

トルコ出身の若手が魅惑的なパフォーマンスを披露した。36分に冷静なフィニッシュでチームの2点目を奪い、後半にはエンバペのゴールをアシスト。ファイナルサードでの視野の広さと技術の高さが、大きな違いを生んだ。

キリアン・エンバペ：8／10

5度オフサイドになったものの、粘り強さが75分のゴールにつながった。最終ラインのDFの背後を常に狙って脅威となり、81分にイエローカードを受けながらも、危険な攻撃陣の中心であり続けた。

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交代選手・監督

エドゥアルド・カマヴィンガ：6／10

残り数分で投入され、中盤に新たな運動量を加えて無失点での試合終了に貢献した。

エンドリッキ：6／10

終盤に投入され、持ち前の爆発的なパワーを垣間見せた。

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ブラヒム・ディアス：6／10

バレンシアが疲れを見せる中、終盤は技術を生かしてボールを保持した。

カルロス エスピ：採点なし

投入が非常に遅く、試合に影響を与える時間はなかった。

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チアゴ ピタルチ：採点なし

戦術的に時間を使うため、アディショナルタイムに投入された。

ジョゼ・モウリーニョ：9／10

「スペシャル・ワン」の戦術は的中した。バルベルデを多彩な役割をこなすサイドのポジションに置き、ギュレルを先発で起用することで、ハビエル・アギーレ監督率いるバレンシアを戦術面で完全に上回った。チームは攻守のバランスが取れ、守備は崩されず、攻守の切り替えでも容赦ない効率の良さを見せた。