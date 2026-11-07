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レアル・マドリーはメスタージャで3-0の勝利を収め、バルセロナと勝ち点で並んだ。ハビエル・アギーレ監督率いるバレンシアは5バックで深く構え、26回のファウルを犯したが、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーは左サイドから攻め続けた。アルダ・ギュレルのスルーパスは、守備ラインの背後に抜け出すキリアン・エンバペに繰り返し通った。

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マドリーはリーグ戦4連勝を飾り、ラ・リーガ首位との差は得失点差だけとなった。前半にフェデリコ・バルベルデとギュレルが8分間隔で得点。さらに試合終了15分前には、ギュレルのお膳立てからエンバペが今季リーグ戦13点目を決めた。ホセ・ガヤの退場で10人となったバレンシアは、リーグ戦12試合で7敗目を喫し、勝ち点9の19位にとどまった。残留圏との差は勝ち点1だ。

数字が一方的な展開を物語る。マドリーのボール保持率は68％で、シュート数はバレンシアの4本に対して19本、ゴール期待値（xG）は0.16に対して2.26だった。マドリーはバレンシアのペナルティーエリア内で33回ボールに触れた一方、ホームのバレンシアがマドリーのペナルティーエリア内でボールに触れたのは5回。バレンシアは決定機を一度もつくれなかった。

バレンシアの戦術

ハビエル・アギーレ監督はバレンシアを5-3-2で配置した。最終ラインにはペペル、セサル・タレガ、ユスティン・デ・ハース、パブロ・マフェオ、ガヤが並び、中盤はハビ・ゲラ、ギド・ロドリゲス、アーロン・マヨル、前線はウマル・サディクとアルナウト・ダンジュマが務めた。バレンシアは深く引き、序盤はほとんど自陣から出られなかった。16分まで、マドリー陣内で一度もボールに触れていない。

ボールを奪い返せないと、ファウルで止めた。バレンシアのファウルはマドリーの6回に対して26回。イエローカード4枚とレッドカード1枚を受け、ファウルのうち6回はエンバペに対するものだった。

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バレンシアが最も攻勢に出たのは18分から21分にかけてで、きっかけはマドリーのミスだった。オーレリアン・チュアメニが自陣ペナルティーエリア際でボールを失い、マヨルのハーフボレーをティボー・クルトワがバーの上へ弾き出した。続くコーナーキックでは、ペナルティーエリア内に浮かせて戻されたボールをギド・ロドリゲスが押し込んだが、約0.9メートルのオフサイドだった。その直後には、バレンシアのクロスをマルク・ククレジャがぎりぎりでクリアする場面もあった。

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バレンシアの攻撃は54％が右サイドからだった。ただ、最も明確なチャンスは逆サイドで生まれた。66分、ゲラのスルーパスを受けたダンジュマがバルベルデをかわし、角度のない位置からシュート。クルトワに低い位置でのセーブを強いた。

レアル・マドリーの戦術

ジョゼ・モウリーニョ監督は4-2-3-1を採用。キャプテンのバルベルデが右サイドバックを務め、中央にはイブラヒマ・コナテとディーン・ハイセン、左にはククレジャが入った。最終ラインの前にチュアメニとベルナルド・シウバを置き、エンバペの後方にはギュレル、ジュード・ベリンガム、ヤン・ディオマンデが並んだ。

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マドリーは開始からボールを支配し、627本のパスのうち568本を成功させた。成功率は91％で、成功したパスのうち343本はバレンシア陣内でのものだった。攻撃は左サイドに大きく偏り、中央からが23％だったのに対し、左からは49％を占めた。そこはククレジャとディオマンデがいるサイドだった。15分にはディオマンデが2人の守備選手をかわし、40分までにバレンシアは同選手に2人がかりで対応せざるを得なくなった。ベリンガムとククレジャもそのサイドで連係し、早くも7分には2人の連係から左サイドバックのククレジャがゴールライン際まで進出した。

ボールを持たない場面でも、マドリーの組織は整っていた。8分にバレンシアがカウンターを仕掛けた際には、マドリーの7選手がすぐさまボールより後ろに戻っていた。

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戦術上の駆け引き

鍵となったのは、両チームが最も多く攻撃を仕掛けたマドリーの左サイドとバレンシアの右サイドの攻防だ。マフェオは一晩中、その場所でプレッシャーにさらされた。15分にはディオマンデ、21分と23分にはククレジャにファウル。26分には、フランス人FWエンバペを狙った背後へのボールに対し、ペナルティーエリア際で同選手をつまずかせた。マフェオへの処分はイエローカードにとどまったが、このフリーキックが先制点につながった。エンバペのシュートは壁に当たって跳ね返り、バルベルデが約18メートルから低いシュートを打ち込んだ。

2点目はカウンターではなく、攻勢を続けた末に生まれた。ベリンガムがゴールライン際まで進み、折り返しが相手に当たってギュレルのもとへ。ギュレルは先制点の8分後、無人のゴールにボレーで決めた。

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もう一つの武器は、最終ラインの背後を狙うボールだった。ギュレルはバレンシアの5バックの背後へ走るエンバペを繰り返し狙った。31分のスルーパスは長すぎてストレ・ディミトリエフスキに回収されたが、55分には別のパスがペナルティーエリア内のエンバペにつながり、バレンシアのGKがシュートを防いだ。75分のパスは完璧だった。エンバペはファーストタッチでディミトリエフスキをかわし、2タッチ目で無人のゴールへ流し込んだ。このチャンスだけでxGは0.79に達し、マドリーの合計値の3分の1を超えた。

ディミトリエフスキは長い時間、失点を抑えた。マドリーが枠内シュート11本を放つなかで8本をセーブし、55分から68分の間だけでエンバペを3回、ベリンガムを2回阻んだ。マドリーの枠内シュート期待得点は3.67に達した一方、32分から66分までシュートを打てなかったバレンシアは、枠内シュート2本で試合を終えた。

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試合中の修正

アギーレ監督はハーフタイムに守備選手のデ・ハースを下げ、ルイス・リオハを投入した。バレンシアは後半を勢いよく始めたが、ペナルティーエリア内でコナテがサディクに好タックルを見せ、有望な攻撃を止めた。58分にはサディクに代えてアイマル・ブラスケスを投入。その4分後には、警告を受けていた2選手をともに下げ、マフェオに代えてアルナウ・マルティネス、ギド・ロドリゲスに代えてフィリプ・ウグリニッチを送り出した。

最終ラインの背後のスペースを突かれ、勝負は決した。エンバペの得点後、マドリーは79分に再び速攻を仕掛けた。エンバペが、ハーフウェーライン上で最後尾にいたガヤの脇へボールを通すと、抜け出そうとするエンバペを倒したバレンシアのキャプテンが退場処分を受けた。その後、アギーレ監督はMFゲラを下げ、DFヘスス・バスケスを投入した。

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モウリーニョ監督が交代枠を使ったのは83分。ディオマンデ、ベルナルド、ギュレルに代えてブラヒム・ディアス、エンドリッキ、エドゥアルド・カマヴィンガを投入した。交代後は試合の激しさが薄れ、マドリーは10人の相手に対して長い時間ボールを保持した。90分にはベリンガムとエンバペに代わってチアゴ・ピタルチとカルロス・エスピが出場。ククレジャが頭で折り返してブラヒムのシュートを演出し、4点目になりかけたが、ディミトリエフスキが体で防いだ。

総括

バレンシアは5バックで深く守り、ファウルでプレーを寸断する狙いだったが、マドリーのチャンス創出を止められなかった。モウリーニョ監督率いるチームは、マフェオが一晩中苦しんだ左サイドから攻め、ギュレルのパスで背後に走るエンバペを生かして得点につなげた。点差がそれ以上に広がらなかったのは、ディミトリエフスキのセーブがあったからだ。この結果、マドリーは首位バルセロナと勝ち点で並び、バレンシアは降格圏にとどまった。