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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

バレンシアの選手が怒りを爆発「必要なのは公正な審判だけだ」

バレンシア 対 レアル・マドリー
バレンシア
レアル・マドリー
ラ・リーガ
パブロ・マフェオ
スペイン
アルゼンチン

対戦は激しい応酬となった

バレンシアの右サイドバック、パブロ・マフェオが、レアル・マドリードとの一戦で主審の判定を痛烈に批判し、誤りだと考える反則が取られたことへの不満を表明した。これはメスタージャでのラ・リーガの一戦で、前半がレアル・マドリードの2点リードで終了した直後のことだった。

マフェオは、ハーフタイム中に行われたインタビューで、DAZN」のネットワークに対し、インタビューに応じたくないと述べ、選手たちが試合に集中している中でそのタイミングは適切ではないとしたが、その後、向けられた質問に答えることに同意した。

バレンシアの選手はこう付け加えた。「我々が必要としているのは、主審がより公正であることだけだ。最初のゴールが反則の結果だったとは思わない。それが我々に影響している」

同時にマフェオは、チームのプレーを改善し、相手陣内により良い形で侵入する必要性を認めつつも、バレンシアは2点ビハインドにもかかわらず競争力のある試合を見せていると強調した。

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マフェオの怒りは、スペイン人サイドバックのタックルを受けてキリアン・ムバッペへのファウルが取られた後に生じたものだった。そこから始まった攻撃がフェデ・バルベルデのゴールにつながり、その後にアルダ・ギュレルが2点目を追加。レアル・マドリードは2点リードで前半を終えた。

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