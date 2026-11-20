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マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのラ・リーガ復帰先として、バレンシアが浮上した。アヤックスへの期限付き移籍で調子を取り戻しているものの、バルセロナで10年以上を過ごしたドイツ代表GKは、スペインへの復帰を望んでいると報じられている。

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バレンシア、ドイツ人ベテランGKに関心

新たな米国人オーナーの下で大物選手の獲得を目指すバレンシアの動きが、スペインサッカー界に変化をもたらすかもしれない。『スポルト』が伝えた『オンダ・デポルティーバ・バレンシア』の報道によると、メスタージャのスポーツディレクターを務めるブラウリオ・バスケスは、テア・シュテーゲンの獲得が可能かどうか問い合わせを始めたという。34歳のGKは現在、期限付き移籍でエールディビジーでプレーしているが、イベリア半島への復帰を望み続けている。

バルセロナは現在も、このGKに関して大きな財政負担を抱えている 。期限付き移籍中も給与の90％を負担しているためだ。この取り決めは、クラブがサラリーキャップの制約に対処するため、またハンジ・フリックがベテランGKを長期的な戦術構想に含めていないために結ばれた。しかし、バレンシアからの関心は、バルセロナにとって必要としていた放出の道筋となり、高額な給与のより大きな部分を負担から外す手段になり得る。

メスタージャに資金流入の見通し

バレンシアがテア・シュテーゲンを追う背景には、経営陣の大きな変化があり、サポーターの間には新たな期待が広がっている。米国を拠点とする企業連合ピッチワイズ・ホールディングスは最近、ピーター・リムのメリトン・ホールディングスからクラブ株式の42％を取得した。この取引は高等スポーツ評議会の最終承認を待っているものの、新たな出資者は、降格圏から抜け出し、歴史あるクラブを立て直すために必要な資金力をもたらすと期待されている。

メスタージャのチームを取り巻く競技面の状況は厳しく、ハビエル・アギーレ率いるチームはリーグ戦で下から2番目に沈んでいる。わずか12試合で20失点を喫し、40シーズン連続で続く1部での地位が現実に脅かされている。現在の正GKストレ・ディミトリエフスキはプレーをめぐって厳しい批判を受けており、すぐに成果を示したい新経営陣にとって、テア・シュテーゲンのような実績ある選手の獲得が優先事項となっている。

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アヤックスでの復調がラ・リーガ復帰への思いを後押し

テア・シュテーゲンはアムステルダムで当初の批判を見事に封じた 。ミチェル・サンチェスの下で不動の正GKとしての地位を固めている。調子を取り戻した守護神はアヤックスの好調に欠かせない存在となり、チームは10月中旬のハイドゥク・スプリトとの難しい欧州でのアウェー戦以降、無敗を維持している。

しかし、エールディビジーで再び輝きを取り戻した一方、ラ・リーガの魅力は元ボルシア・メンヒェングラットバッハのテア・シュテーゲンを引きつけ続けている。当初はカンプ・ノウでベンチに置かれるもどかしい時期から抜け出すためにオランダへ渡ったが、キャリアの次の段階ではスペインのサッカー界へ完全移籍で復帰することが最終的な目標であると、ますます明らかになっている。

バルセロナ、正式オファーを待つ

バルセロナの関係者は現在、バレンシアの当初の関心が具体的な提案につながるか、距離を置いて状況を見守っている。ドイツ人GKとバルセロナの契約は2028年まで残っているが、クラブは財政再建に沿う形での完全移籍を実現させたい考えだ。バレンシアが現在のアヤックスよりも大幅に高い割合の給与を負担する意思を示せば、次の移籍市場で比較的早く取引がまとまる可能性がある。