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グスタボ・バレラは今季のセリエAで最大級の驚きだ。昨日、所属するモンツァがフィオレンティーナに3-0で勝利した試合でも、2005年生まれのポルトガル人FWは2得点を挙げて観客を魅了した。その活躍を象徴するのが、鮮やかなヒールキックで決めた2点目だ。昨日の2得点で、バレラは今季リーグ戦の得点数を11に伸ばし、現在得点ランキング2位。12得点で首位のドニエル・マレンを追っている。

インテルが争奪戦をリード

すでに伝えた通り、インテルのスポーツディレクター、ダリオ・バッチンはモンツァ対フィオレンティーナを視察するため、ブリアンテオを訪れた。ポルトガル人センターフォワードの獲得に向け、現時点ではインテルが先頭に立っている。だがイタリア国内で、まず1月、続いて来夏の移籍市場を見据えてバレラを狙うのはインテルだけではない。ユヴェントスとナポリも獲得を争っており、両クラブはそれぞれ攻撃陣の補強と得点力の向上を求めている。

ユヴェントスとナポリ

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ファブリツィオ・ロマーノは状況を次のように説明した。「モンツァはバレラを200万～300万ユーロで獲得した。ベンフィカにはオファーに同額を提示する権利があるが、買い戻し権はない。決められた額を支払って彼を取り戻すことはできないが、他クラブがモンツァにオファーを出した場合、ポルトガルのクラブには同額を提示するまで5日間の猶予がある。そうしなければ、将来の転売益の20％を受け取ることになる。ただし、ベンフィカがオファーに同額を提示したとしても、バレラ本人との合意が必要だ。自動的に復帰するわけではない」と、『TuttoJuve.com』が伝えている。

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「彼を巡る動きは本当に多く、数多くのクラブが列をなしている。インテルはダリオ・バッチンとシモーネ・ロ・スキアーヴォが4度目の視察に訪れた」とロマーノは続ける。「ナポリとユヴェントスは以前から関心を寄せている。ナポリは代理人らと何度も面会しており、関係は非常に良好だ。マンナは同じ代理人事務所からラファ・マリンとアリソン・サントスを獲得している。ユヴェントスもバレラについて接触している。モンツァが1月に彼を売却する可能性は十分にある。3000万～3500万ユーロ規模の条件が提示されれば、1月にも取引がまとまり得る。インテルも状況を把握しているが、FWが4人いるとして、現時点では来夏に向けた投資と考えている。ナポリとユヴェントスの方が1月の補強を急いでいる」

財務状況とファイナンシャル・フェアプレー

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ジャンルカ・ディ・マルツィオもバレラを巡る移籍市場の状況を分析した。「モンツァは、保有する戦力面・財務面の資産を最大限に活用すべき時だと十分に理解している。だからこそ、高額での売却を具体的に検討することをためらわないだろう。売却で得られる額は2500万～3000万ユーロ、あるいはそれ以上になる可能性があり、その資金は今夏と同じように複数の選手を獲得し、戦力をさらに向上させるために使われる」

「インテルは引き続き彼を追っており、アーセナルとバルセロナも関心を示している」と、ディ・マルツィオは『TuttoJuve.com』が伝えたところによると、付け加えた。「今すぐ選手を獲得する必要性がより高いのはユヴェントスとナポリだが、両クラブは財務状況とファイナンシャル・フェアプレーの両面で、守らなければならない制約もより多い」。そのため、『TuttoJuve.com』によれば、「これほど高額な移籍金を即時に支払う形で交渉を進めるのは難しいだろう。今週、バレラの代理人らとモンツァが会談し、獲得を望むクラブについて話し合う予定だ」