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ニコロ・バレッラがインテルの新星フランチェスコ・ピオ・エスポジトを支持し、若きFWにはトップレベルで成功するために必要なものがすべて備わっていると語った。欧州での重要な一戦を控えるなか、インテルの主将ラウタロ・マルティネスの復帰についても言及した。

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台頭するピオ・エスポジト

インテルのMFニコロ・バレッラは、 若手FWピオ・エスポジトの能力 に強い自信を示し、すでに大舞台でその実力を証明しているとの見方を示した。エスポジトは クラブと代表の双方での活躍 で注目を集め、最近のイタリア代表での試合でも印象を残した。バレッラは、ペナルティーエリアの内外で自在にプレーできる若手FWの多才さを強調した。

「エスポジトはすでに可能性を示していると思うが、まだ成長の余地がある。エリアの中でも外でも何でもできるし、それをうまくこなす。僕たちはその力を生かす必要がある。フランスのような相手との試合でも、代表で自分の価値を示した。ここに来てからずっと真面目に取り組み、助言に耳を傾けてきたことも称えたい」とバレッラは『TNT Sports Mexico』のインタビューで語った。『TUTTOmercatoWEB』が伝えている。

ピオへの過度な期待を戒める

ピオへの期待が高まり、若きストライカーがイタリアのレジェンド、クリスティアン・ヴィエリやルカ・トーニと比較され始めるなか、バレッラは冷静な見方を促した。FWとしての好調なスタートを認めつつも、そうした偉大な選手たちと肩を並べるには、まだ長い道のりがあると強調した。

若手FWの確かな可能性を認めながらも、バレッラは大物との比較という重圧を背負わせず、ピオが成長できる余地を与える必要があると明言した。

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「トーニやヴィエリと似ているところがあるか？ 歴史を築いた選手たちの話をしているんだ。ピオにはまだ証明すべきことがたくさんあるが、素晴らしいスタートを切った。比較はできないし、彼の今後の活躍を願っている」と付け加えた。

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ラウタロの復帰を歓迎

インテルにはラウタロ・マルティネスが復帰する。バレッラがチームの個性と成功に欠かせないと考える存在だ。シュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグの一戦を控え、主将が起用可能になったことは、心理面でも戦術面でも大きな後押しとなる。バレッラはアルゼンチン人FWの不在中に代役が力を発揮したことを認めつつ、リーダーシップと国際舞台での実績を持つ主将は代えが利かない存在だとした。

「ラウティは僕たちのキャプテンで、国際レベルで最も多くのタイトルを獲得している選手であり、チームにとってとても重要な存在だ。ただ、サッカーでは回復するための時間が必要だし、彼に代わってプレーした選手たちも非常によくやってくれた。彼が復帰した今、ピッチで彼を待てることを僕たちはとてもうれしく思っている」とバレッラは説明した。

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ベリンガムから受ける刺激

現代のサッカーについて語るなかで、バレッラはレアル・マドリーのスター、ジュード・ベリンガムへの称賛を口にした。イタリア代表MFは、このイングランド人選手を対戦した中で最も万能な選手と評し、プレーのあらゆる局面に影響を与えられる能力を挙げた。また、メディアでの注目度にかかわらず、欧州のほかの選手たちから常に学び、インテルの中盤で自身のプレーを磨こうとしていると明かした。

「今のサッカーでは、あらゆる選手のプレーを見るのが好きだ。あまり称賛されていない選手も含め、誰からでも学べることがある。今のお気に入りはおそらくベリンガムだ。何でもできるし、万能な選手だからね。対戦するとそれが分かる」とバレッラは語った。