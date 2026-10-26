レアル・マドリードのMF、ウルグアイ代表のフェデ・バルベルデが、クラシコでバルセロナを2-1で下したことへの喜びを語り、組織的なプレーと困難に耐える力こそが白い巨人の勝利の鍵だったと強調した。また、試合で輝きを放ったチームメイトのキリアン・ムバッペとアンドリー・ルニンを称賛した。

バルベルデはレアル・マドリードのテレビチャンネルに対し、チームメイトを誇りに思うと述べ、すべての選手がピッチ上で全力を尽くしており、それがカタルーニャのライバルと対峙したチームのパフォーマンスに表れたと指摘した。

さらにこう語った。「鍵となったのは一つのチームとして戦うこと、困難への耐え方を知ること、ボール支配を維持すること、そして相手の守備を打ち破ることだった。我々は非常に良いプレーをした。特に前半は素晴らしかった」

負傷を押してのプレー

このウルグアイ代表MFは、身体的な問題で試合を最後までプレーできなかったことにも触れ、あるコンタクトプレーの後に痛みを感じながらもハーフタイム後にプレーを続けようとしたと説明した。

そして「チームが勝てば、私は安らかに眠って幸せを感じられる」と語り、ピッチ上であれロッカールームであれ、チームメイトとともにプレーできることは自分にとって大きな名誉だと強調した。

ムバッペとルニンへの特別な称賛

バルベルデは、クラシコでレアル・マドリードの2得点を決めたフランス人FWキリアン・ムバッペを称え、彼は懸命に取り組んでおり、輝き続けて得点を重ねるにふさわしいと断言した。

また、試合で決定的なセーブを見せたウクライナ人GKアンドリー・ルニンにも大きな称賛を送り、こう語った。「今日ルニンがやってのけたことは、言葉では言い表せない」

そして、出場機会が少ないにもかかわらず、このGKは舞台裏で働き続け、不平を漏らすことなく、チャンスを得たときにチームの求めに応える準備を常に整えていると述べた。

バルベルデは最後に、5連勝の重要性を強調し、それがレアル・マドリードに大きな精神的な後押しを与えると評価したが、好結果を維持しタイトルを争うためには、より一層努力を続ける必要があると力説した。