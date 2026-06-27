バルベルデ監督の下、ウルグアイ代表がベルサに反旗

スペイン紙「アス」によると、ウルグアイは2026年W杯で1勝もできずグループリーグ敗退。2大会連続で疑問を残した。

同紙は、グループリーグ最終戦でスペインがウルグアイを1-0で下した後、次のように報じた。 「カタールW杯のガーナ戦でVARのスクリーンを倒したのがカヴァニだったとすれば、今回はフロミネンセのMFカヌピオにスポットライトが当たった。彼はロスタイムにコパルシへの激しいタックルで退場となり、さらに審判を突き飛ばしてスペインのベンチ全員と対峙した」。

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同紙はさらに「ウルグアイは近年、競争心と暴力を混同している。マルセロ・ベルサ監督の周囲の雰囲気も状況を悪化させている。スペイン戦に先立ち、以前からあった内部の危機が表面化した。監督の指導法は選手に不評で、選手の一部行動も監督の怒りを買った」と伝えた。

同紙はさらに「その不満を監督に伝えたのはフェディ・バルベルデを含む4人の主力だった。他の選手たちは中立を保ったが、監督の去就はすでに決まっていた。予選通過しても終盤の雰囲気は緊張していた。すべてはコパ・アメリカから始まった。準決勝敗退後、反旗の兆しが見え始めた」と続けた。

「レジェンドへの侮辱」

同紙はさらにこう伝えた。 ルイス・スアレスらレジェンドへの侮辱的扱いはチーム内でも連盟内でも不評で、多くの人が「ここでベルサ時代は終わるべきだった」と感じた。友好的な退任も検討されたが、連盟上層部の会議でも契約解除に署名する勇気は誰にもなかった。

同紙はさらに「ウルグアイサッカー協会は高額な補償金を理由に解任せず、それがW杯でのチームパフォーマンスに影響した。代表スタッフは彼の指導法や理不尽な要求、結果につながらない支出に疑問を抱いていた」と伝えた。

ウルグアイのレジェンド、ディエゴ・ルガーノは試合後『アス』紙にこう語った。「負傷者5人を連れてきた。彼は何も理解していなかった。もっと攻撃的にできると思っていたようだが、そもそもW杯に来るべきではなかった」。