バルベルデの妻、バルセロナ戦の主審の決定を嘲笑

レアル・マドリードのスター選手、フェデリコ・バルベルデの妻ミーナ・ボニーノは、土曜日に「リオ・メトロポリターノ」スタジアムで行われたラ・リーガ第30節のバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦で起きた物議を醸す審判の判定を皮肉った。

バルベルデの妻が皮肉を述べたのは、46分に中盤での激しい接触でアトレティコのティアゴ・アルマダの脚を蹴ったとして、若きDFジェラール・マルティンに主審が即座にレッドカードを提示し、バルセロナが人数不足で後半をスタートしかけた直後のことだった。

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しかし、主審はVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）でプレーを再確認した後、判定を撤回した。映像では、マルティンが相手の足に接触する前に先にボールを蹴っていたことが確認されたため、主審は即座のレッドカードを取り消し、バルサの選手にイエローカードのみを提示した。 なお、アトレティコ・マドリードは、前半終了前にニコ・ゴンサレスが退場処分を受けていたため、すでに1人少ない状態でプレーしていた。

この出来事について、ミーナは自身のインスタグラムアカウントの「ストーリー」機能を通じて、「これがレッドカードでないなら、スタジアムを閉鎖すべきだ」と書き込み、笑っている顔文字を添えた。

バルサは試合を2-1で制し、リーガ・エスパニョーラの首位を固めた。勝ち点76で、同日早々にホームのレアル・マヨルカに1-2で敗れた2位のライバル、レアル・マドリードに7ポイントの差をつけた。