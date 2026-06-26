スペインとの決戦を控えたウルグアイ代表合宿で波乱が起きた。

ウルグアイ代表は土曜未明、2026年W杯グループリーグ最終戦でスペイン代表と対戦する。

試合直前、フランス紙『レキップ』は、フェデリコ・バルベルデ、ロドリゴ・ベンタンクール、マヌエル・ウガルティら主力がアルゼンチン人監督マルセロ・ビエルサに反旗を翻したと報じ、キャンプ内に危機が生まれていると伝えた。

主力選手はベルサ監督と面談し、疲労やけがを招く練習方法を見直すよう求めた。

さらに選手たちはスペイン戦では守備を低位置に置き、攻撃はカウンターに徹するよう要求。この戦術が最適だと主張している。

なお、サウジアラビア代表も欧州王者に同じ戦術で臨んだが0－4で敗れた。一方、ウルグアイは前半から攻勢をかけ1－1の引き分けに持ち込んだ。

会議は48分間続き、ビルサ監督は激怒。一部選手が自分の解任を画策していると非難した。

ウルグアイはグループ8位で2位。3位以下の結果を気にせずベスト32進出を決めるには、この試合に勝つ必要がある。

グループHではウルグアイとカーボベルデが勝ち点で並び2位。首位スペインとは2点差、4位サウジアラビアとは1点差だ。