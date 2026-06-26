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バルベルデの反乱とベルサへの非難…スペイン戦を控えたウルグアイ代表キャンプを揺るがすサウジアラビアからの要請

ウルグアイ 対 スペイン
ウルグアイ
スペイン
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カーボベルデ 対 サウジアラビア
カーボベルデ
サウジアラビア
フェデリコ・バルベルデ
マルセロ・ビエルサ
ウルグアイ
スペイン
メキシコ
カーボベルデ
サウジアラビア
アメリカ
アルゼンチン

ワールドカップの熱戦

スペインとの決戦を控えたウルグアイ代表合宿で波乱が起きた。

ウルグアイ代表は土曜未明、2026年W杯グループリーグ最終戦でスペイン代表と対戦する。

試合直前、フランス紙『レキップ』は、フェデリコ・バルベルデ、ロドリゴ・ベンタンクール、マヌエル・ウガルティら主力がアルゼンチン人監督マルセロ・ビエルサに反旗を翻したと報じ、キャンプ内に危機が生まれていると伝えた。

主力選手はベルサ監督と面談し、疲労やけがを招く練習方法を見直すよう求めた。

さらに選手たちはスペイン戦では守備を低位置に置き、攻撃はカウンターに徹するよう要求。この戦術が最適だと主張している。

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なお、サウジアラビア代表も欧州王者に同じ戦術で臨んだが0－4で敗れた。一方、ウルグアイは前半から攻勢をかけ1－1の引き分けに持ち込んだ。

会議は48分間続き、ビルサ監督は激怒。一部選手が自分の解任を画策していると非難した。

ウルグアイはグループ8位で2位。3位以下の結果を気にせずベスト32進出を決めるには、この試合に勝つ必要がある。

グループHではウルグアイとカーボベルデが勝ち点で並び2位。首位スペインとは2点差、4位サウジアラビアとは1点差だ。

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