バルベルデのここ3試合5点目にギュレルの70メートル弾！レアル・マドリーがエルチェに4発快勝…アルベロアはBチームの選手を5人も起用

14日のラ・リーガ第28節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのエルチェ戦を4-1で制した。

ミッドウィークのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグ、ベルナベウでのマンチェスター・シティ戦には、バルベルデのハットトリックによって3-0で勝利。浮き沈みが激しく、疑いの渦の中にいたアルベロア監督率いるマドリーだが、ここにきて評価を高めつつある。ラ・リーガでも勝ち点4差の首位バルセロナとの差を縮めたいところだ。





ただチーム状況は完璧とは程遠い。カレーラス、アラバ、ミリトン、セバージョス、ベリンガム、ロドリゴ、エンバペのほか、メンディ、アセンシオまで怪我と負傷離脱者は9人に上り、さらにこのエルチェ戦ではマスタントゥオノが出場停止。アルベロア監督はGKクルトワ、DFカルバハル、リュディガー、ハウセン、フラン・ガルシア、MFバルベルデ、チアゴ・ピタルチ、チュアメニ、カマヴィンガ、FWブラヒム、ヴィニシウスを先発させている。





前半、マドリーは攻めに出るシティとは違い、後方に引いて守るエルチェを相手に苦戦。コンパクトな守備ブロックを形成するサラビア監督のチームに対して、流れの中からはほとんどチャンスをつくれなかった。だが39分、マドリーはセットプレーから、もっと言えばバルベルデを起点にしてゴールをこじ開けた。

ペナルティーエリア手前左からのフリーキックの場面、バルベルデはレーザービームのような強烈なシュートを放ち、GKディトゥロがたまらず前に弾いてしまう。混戦となったエリア内で、リュディガーが右足を高く上げてボールに合わせ、枠内に押し込んだ。

先制したマドリーはさらに45分、バルベルデが今度は自らゴールを決めた。ペナルティーエリア手前でボールを受けた背番号8は、一度切り返してから右足インサイドを使ってコントロールシュート。うまく制御されたボールは見事、枠の右上隅に収まっている。あらゆるポジションでプレー可能で、好守両面で大きく貢献でき、加えて“硬”と“柔”のシュートも使い分けられるなど、その全能ぶりを強烈にアピールするバルベルデ。ここ3試合5得点で、今季成績は7得点9アシストとなった。





後半、アルベロア監督は次々に主力を休ませ、Bチームの選手たちを登用していく。まず58分、バルベルデ、ヴィニシウスを下げてギュレル、ジャニェス（ウィング）を投入。さらに61分にリュディガーをディエゴ・アグアド（センターバック）、64分にチアゴ・ピタルチ、ブラヒムをマヌエル・アンヘル、パラシオス（どちらも中盤の選手）と代えた。チアゴ・ピタルチ含めれば1試合でBチームの5選手を起用（カルバハル、フラン・ガルシア含めれば下部出身を7選手起用）……アルベロア監督の胆力がうかがえる采配だ。

マドリーが3点目を決めたのは66分のこと。セットプレーの流れから、左サイドのジャニェスがフェデにドリブル勝負を仕掛けてクロス。このボールをハウセンが頭で押し込んだ。3-0としてほぼ勝負を決めたマドリーは、85分にマヌエル・アンヘルのオウンゴールを誘発させられて失点。観客は少しトーンダウンしたが、しかしその4分後、ギュレルが今季を代表するようなスーパーゴールを決めて、さらなる熱狂を生み出している。

自陣センターサークルより後方に位置したトルコ代表MFは、ゴールから65メートルという距離にもかかわらず、思い切って左足を振り抜いた。ボールは高度を大きく取りながらゴールへと向かって行き、必死に戻るGKディトゥロが追いつく前に枠内に収まっている。圧巻のスーパーゴールに、観客は喝采を送る以外の選択肢がなかった。

自陣センターサークルより後方に位置したトルコ代表MFは、ゴールから65メートルという距離にもかかわらず、思い切って左足を振り抜いた。ボールは高度を大きく取りながらゴールへと向かって行き、必死に戻るGKディトゥロが追いつく前に枠内に収まっている。圧巻のスーパーゴールに、観客は喝采を送る以外の選択肢がなかった。

試合は「アラ・マドリー！」と旧イムノが歌われる中で終了のホイッスル。公式戦3連勝、ラ・リーガ2連勝のマドリーは勝ち点を66として、首位バルセロナとの差を暫定で1ポイントに縮めている。