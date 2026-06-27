バルベルデがベルサに怒りをぶつける

2026年W杯のウルグアイ対スペイン戦で、マルセロ・ベルサ監督は意外な采配を振るった。グループリーグ最終戦のこの試合で、同監督は2度の交代を行い、チームは0-1で敗れた。

ハーフタイムにベテランGKフェルナンド・ムスレラを交代させ、57分にはキャプテンのフェデリコ・バルベルデもベンチに下げた。この采配はチーム内の緊張を浮き彫りにした。

これらの交代は、選手とベルサ監督率いるコーチングスタッフとの不和が噂される中で行われ、代表にとって重要な一戦での采配を巡る議論をさらに激化させた。

40歳で代表138試合出場を誇るモスレラは、スペインのアレックス・バイナが決めた決勝点につながる致命的なミスを犯し、批判を浴びていた。

このシュートはビルバオの選手によるもので、ムスレラは弾いたボールを処理しきれず失点。後半開始とともにセルヒオ・ロシェと交代した。

体調については公式説明はないが、大会での低調なパフォーマンスから、彼を起用した采配が再び批判されている。

一方、レアル・マドリードのスターで主将のバルベルデは57分、FWヴィナスとの交代を命じられると怒りを露わにしてピッチを去った。

チームを牽引するはずの彼は大会を通じて存在感を示せず、ベルサ監督は攻撃の起爆剤として彼を交代させる決断をした。

これらの采配は、チーム内に漂う緊張感を反映していた。ウルグアイ代表は、期待されたベテラン頼みの戦術や試合運営を批判されながら大会を去った。