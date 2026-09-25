「バルティナ・クーマンのための黙とうは正直かなり奇妙に感じた。家族を失う人はほかにも大勢いる」

ロベルト・マースカントが、オランダ代表が木曜夜に先週亡くなったバルティナ・クーマンさんのために黙とうを捧げた理由に疑問を呈した。Sportnieuwsで「奇妙だ」と語っている。

1週間半前、元オランダ代表監督ロナルド・クーマン氏の妻、バルティナ・クーマンさんが、転移した乳がんの影響により死去した。

そのためオランダ代表は、ドイツとのネーションズリーグ戦（1-1）に先立ち、バルティナ・クーマンさんのために1分間の黙とうを捧げた。マースカントはこれをやや奇妙だと感じたという。

「とても美しく、敬意に満ちたものだった」と、マースカントはSportnieuwsとのやり取りの中で切り出した。「自分だけかもしれないし、きっとものすごく多くの批判を受けるだろう。でも、あの黙とうはかなり奇妙だと感じた」と、NACやVVVフェンロなどで指揮を執った元監督は続けた。

マースカントが主に奇妙だと感じたのは、ワールドカップ期間中にコーディ・ガクポの生まれてこられなかった子どものためには黙とうが行われなかったからだという。「そうなると、私はそこに立ち返って考える。では、それはどう扱うのか？」

「クーマン一家に対して敬意しかないが、もちろん大切な人を失う家族はほかにもいる。こうした形になったこと自体は素晴らしいと思うが、どういう考え方でそうなったのかは気になる」と締めくくった。