バルデラマが頭を丸剃りに、ただし広告のため。「信じたでしょ？」【動画】

カルロス 「エル・ピベ」バルデラマが髪を丸刈りにする動画を公開し、サッカーファンを驚かせた。トレードマークの金髪は数十年にわたって彼のイメージの一部だっただけに、この動画には多くの反応が寄せられた。





もちろん、すべては芝居だった。コロンビア人MFは丸刈りにされる偽の動画を投稿した後、別の動画を公開。髪は一度も切っておらず、見る人を驚かせるためにスキンヘッドに見える偽物の頭皮を使ったと明かした。そして、自分にとって金髪は切り離せないものだと改めて強調した。





最初に公開された動画では、妻のエルビラ・レドンドが髪をそり落としていた。元選手本人は新しい姿に満足そうだったが、コロンビアのファンはそうではなく、その選択に面食らった。だが、心配は無用だ。バルデラマはその後、すべてがコロンビアのビールブランドの広告戦略だったと明かし、どんなことがあっても髪を切るつもりはないと断言した。





65歳になったカルロス・バルデラマは、今もコロンビアサッカーを代表する人物の一人だ。その才能とプレーを見通す力でコロンビア代表の象徴的存在となり、1990年イタリア大会、1994年アメリカ大会、1998年フランス大会と3度のワールドカップに出場。クラブではモンペリエ、レアル・バジャドリード、デポルティーボ・カリ、アトレティコ・ジュニオールでプレーした。















