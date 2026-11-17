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ジェラール・ピケは、スペインサッカー界を揺るがした決定に沈黙しなかった。競技委員会を痛烈に批判する発言を行い、テネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルの命を奪った悲劇的な事故を受けてGKヘスス・オウノに科された12試合の出場停止処分を、厳しく不公平な処分だと断じた。

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依然として深い悲しみが広がる中、元バルセロナのスター選手は率直に胸の内を語った。今回の出来事は偶発的な事故であり、GKをこれほど厳しく処分することは、本人に責任のない結果について罪を問うことを意味すると強調している。

ピケの発言はスペイン国内で大きな議論を呼んでいる。選手の生命を守るためには、意図の如何を問わず抑止力のある処分が必要だとする意見がある一方で、真の正義とは運命によって選手を罰するのではなく、ピッチ上での行為によって罰するものだとして、ピケに同調する声もある。

スペインのラジオ局『COPE』によると、ピケはこの処分が「ヘススに、自身に責任のない結果の責任を負わせるものだ」と考えており、サッカーにおける正義の本質は、悲劇的な結果ではなく行為そのものを評価することにあるべきだと強調した。

「処分は行為そのものに対して科されるべきで、その結果に対してではないと思う」と語ったピケは、選手や監督など多くのサッカー関係者がこの出来事を「偶発的」なものと表現していると指摘。故意や無謀なプレーと見なして最も重い処分を科すべきものではないと訴えた。

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基準の明らかな矛盾を示すため、ピケは同じ週末にアルバセテのスタジアムで起きた類似の事例を引き合いに出した。コルバスがサバデルのクアドリの頭部を打ったもので、まったく同様のプレーだったという。

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このケースでは致命的な負傷がなかったため、委員会の処分はわずか3試合にとどまった。これを受けてピケは、同じ行為がある場所では3試合、別の場所では12試合の処分になるのはなぜなのか、違いは誰も意図していなかった悲劇的な結果だけではないか、と疑問を投げかけた。

ピケは理論上の議論にとどまらず、自らの主張を裏付けるため、自身が経験した痛ましい出来事を振り返った。2012年のチャンピオンズリーグ準決勝チェルシー戦で、当時のチームメイトだったGKビクトル・バルデスと衝突したときのことだ。

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ピケは「2つの体が高速で逆方向に動き、どちらもボールに向かっていて、突然ぶつかる。そして、いつもどちらか一方のケガがもう一方よりもひどくなるものだ」と語った。

その衝突でピケは意識を失い、病院に運ばれたが、バルデスが負傷の責任を問われることは一切なく、処分を求める声もなかったという。スピードと力がものを言う競技における偶発的な事故だと、当時は誰もが理解していたからだと説明した。

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さらに「ヘスス・オウノに最も重い処分を科すことは、彼を不当な立場に追い込むことになる。彼は起きたことに責任はないのだから」と付け加えた。

ピケはまた、この出来事がチームに残した深い精神的影響についても明かした。事故発生時にテネリフェにいたといい、選手たちが受けた衝撃の大きさを自らの目で見たという。

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元バルセロナのスターは「ロッカールームに降りて選手たちの反応を見たとき、これは生涯消えない傷として残ると悟った」と締めくくり、今回の出来事は完全な事故であり、オウノ自身も今、人生で最もつらい時期の一つを過ごしていると強調した。