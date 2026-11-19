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バルセロナは、アレハンドロ・バルデを売却する計画は一切ないと明言した。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が取り沙汰される左サイドバックについて、今後もクラブにとって「重要な選手」であり続けると強調している。

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バルデはわずか8歳でバルセロナに加入し、2021年にトップチームに昇格して以降、公式戦173試合に出場している。

その間、23歳のバルデはカタルーニャの名門の7つのタイトル獲得に貢献した。その中にはラ・リーガ3回の優勝が含まれ、直近は昨季のハンジ・フリック監督の下での優勝だった。

しかし、ここ数カ月でバルデはカンプ・ノウにおいて次第に脇役へと追いやられており 、今季の5試合の出場はすべて途中出場となっている。

現在、バルデはバルセロナでジョアン・カンセロとシャビ・エスパルトの後塵を拝しており、スペイン代表DFのキャリアは岐路に立たされているようだ。

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英紙「メトロ」が引用したカタルーニャ紙「ムンド・デポルティーボ」によると、こうした状況を受けてバルデは自身の選択肢を検討せざるを得なくなっており、この左サイドバックは来年1月にマウリシオ・ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドへの加入を強く望んでいるようだ。

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また、別の報道では「バルデが自身の状況について耳にしたことは、すべて記者会見を通じてのものだった」とされ、同選手はプレミアリーグを新天地の候補として見据えているという。

この冬にバルデを売却する可能性について問われたバルセロナのフットボール・コーディネーター、ボヤン・クルキッチは「バルデは素晴らしい若者だ」と答えた。

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さらに「明らかに、彼は居心地の悪い状況にある。選手はプレーしたいものだ。彼は我々の一員であり、今も重要な選手だ。確かに今は出場していないが、監督が必要とすれば準備はできている」と続けた。

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコも、バルデの移籍が成立する可能性について問われると同様に明確な姿勢を示し、「ノー」ときっぱり否定した。

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そして「選手側の考えもあるが、彼から不満を抱いているといった話は一切聞いていない。そういう状況ではない」と語った。