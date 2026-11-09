トリノで続くバルセロナ勢の躍進

バルセロナからは次々と優れた才能が育っている。ラ・マシア出身のクバルシが、イタリア紙『トゥットスポルト』が主催するゴールデンボーイ賞の新たな受賞者となった。若きセンターバックは、欧州の主要メディアに所属するジャーナリスト50人による国際審査員団の投票で選ばれた。審査員団が投票したのは、年初に発表された候補者100人から絞り込まれた最終候補25人だった。

受賞を巡る競争は激しく、バルセロナのクバルシは欧州各地の注目選手を抑えた。候補にはレアル・マドリーのエンドリッキとヤン・ディオマンデ、チェルシーの新星エステヴァン、PSGのMFウォーレン・ザイール＝エメリが名を連ねた。クバルシは同じバルセロナのチームメイトであるマルク・ベルナルとシャビ・エスパルトも上回った。

数々の成功を収めた1年

クバルシのゴールデンボーイ賞受賞は、タイトルに恵まれたシーズンを経てのものだ。ハンジ・フリック監督率いるチームで中心的な役割を担い、バルセロナのラ・リーガとスペイン・スーパーカップの制覇に貢献した。

クラブでの実績に加え、クバルシの国際舞台での実績も投票の大きな要因となった。最近、世界の舞台で優勝を果たしたスペイン代表の中心選手として決勝に先発し、大会の最優秀若手選手にも選ばれている。この夏の活躍によりバロンドールの候補にも選出され、将来有望な選手にとどまらず、トップレベルで活躍するスターであることを証明した。

バルセロナの歴代受賞者にクバルシが仲間入り

今回の受賞により、クバルシはバルセロナの選手として5人目のゴールデンボーイ賞受賞者となった。歴代受賞者にはリオネル・メッシ（2005年）、ペドリ（2021年）、ガビ（2022年）、ヤマル（2024年）が名を連ねる。19歳のDFは12月14日にトリノで開かれる公式式典でトロフィーを受け取る。

ハリー・ケインが主要賞を受賞したロンドンでの2026年バロンドール授賞式では、クバルシは総合順位で12位だった。男子年間最優秀若手選手賞でも94ポイントを獲得したが、96ポイントで受賞したチームメイトのヤマルに僅差で及ばず、2位となった。

バルセロナの守備陣を支える柱

今シーズン、クバルシはバルセロナで公式戦13試合に出場し、2アシストを記録している。日曜日にはアトレティコ・マドリーに2-1で勝利した試合にも出場。バルセロナは勝ち点を33に伸ばし、2位レアル・マドリーに3ポイント差をつけてラ・リーガ首位の座を固めた。