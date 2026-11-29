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バルセロナ・アトレティックのFWハムザ・アブデルカリムが、筋肉系の問題により再びメンバー外となった。これにより、ジュリアーノ・ベレッチ監督はテラッサに2-1で勝利した貴重な一戦で、同選手を起用できなかった。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、18歳のエジプト人FWは、エスパニョールBとのダービーを欠場する原因となった痛みから回復していない。さらに前日の練習で再び状態が悪化し、テラッサ戦のメンバーから外れた。今後数試合も離脱する可能性がある。

エジプト人FWの欠場について問われたベレッチ監督は、ハムザ・アブデルカリムのコンディションについて最新の状況を明かしたものの、短く答えるにとどめ、詳細には触れなかった。

バルセロナ・アトレティックの指揮官は「いくらか痛みがあり、筋肉疲労を抱えている。トップチームに合流することになる」と語ったが、ハムザが抱える筋肉系の問題の内容については説明しなかった。

一方、バルセロナもエジプト人選手の欠場理由や状態の詳細について、何ら説明を発表していない。

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バルセロナ・アトレティックの指揮官による楽観的なコメントとは裏腹に、選手に近い関係者は状態についてより悲観的な見方を示しており、数週間の離脱も否定していない。

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エジプト人FWの回復具合は今後数週間で明らかになる見込みだ。年内の残り試合でチームの力となるべく、ハンジ・フリック監督率いるトップチームの練習に合流できるかどうかが注目される。

ハムザは今シーズン、公式戦で131分間プレーしている。内訳はトップチームで12分、Bチームで74分、そしてU-19チームで45分だ。Bチームでは唯一出場した試合でゴールを記録している。

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2008年1月1日生まれのハムザ・アブデルカリムは、アル・アハリの下部組織で育ち、2025年にカタールで開催されたU-17ワールドカップではU-17エジプト代表として2ゴールを挙げ、注目を集めた。

このエジプト人FWは2026年初頭にアル・アハリからのレンタルでバルセロナに加入。その後、スペインのクラブが6月に買い取りオプションを行使し、完全移籍となった。

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ハムザがフリック監督率いるトップチームに昇格するまで、それほど時間はかからなかった。これにより、バルセロナでプレーする初のエジプト人選手となった。

アブデルカリムは、フリック監督のスカッドにはないオプションをもたらす存在だ。フィジカルの強いセンターフォワードで、背負ってのプレーができるうえ、空中戦にも長け、フィニッシュの能力も備えている。