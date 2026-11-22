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バルセロナがビジャレアルを相手に0-2の劣勢を覆し、劇的な3-2の逆転勝利を収めた。アウェーのビジャレアルに開始早々、余裕のあるリードを許したものの、バルサは後半に反撃した。

ハンジ・フリック率いるチームは、土曜夜にレアル・マドリーがセルタ・デ・ビーゴに2-1で勝利したのを見て、自分たちが何をすべきか分かっていた。フレンキー・デ・ヨングは守備陣の中央で先発し、中盤にはフェルミン・ロペス、マルク・ベルナル、ペドリが並んだ。

バルサは極めて悪い立ち上がりを見せた。開始わずか5分、フェルミン・ロペスがカナダ人のタジョン・ブキャナンを見落とすと、ブキャナンが遠距離から見事なシュートを決めた。ボールを2度バウンドさせてから力強く蹴り込み、0-1とした。

7分にはビジャレアルがカウンターを仕掛け、タニ・オルワセイのゴールで0-2とした。デ・ヨングに競り勝ったジョルジュ・ミカウタゼがアルベルト・モレイロにボールを落とすと、モレイロはオルワセイを走らせるパスを送る。抜け出したオルワセイが強烈なシュートを決めた。

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主審のアレハンドロ・エルナンデスは当初、バルサが求めたPKを認めなかったが、VARの介入後、ラミン・ヤマルへのファウルでPKを与えた。しかし、ヤマルのキックはポストの外側に当たった。

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バルセロナは試合を支配し、素早い攻撃で好機をつくったものの、前半は得点できなかった。一方のビジャレアルはカウンターを狙い、カタルーニャのチームの守備陣の背後へロングパスを送り込んで脅威を生み出そうとした。

後半に入ると、フェルミン・ロペスとジェラール・マルティンがチャンスを迎えた。 ブラウグラナは反撃の1点を求めて攻勢を強め、ジョアン・カンセロのシュートもポストを叩いた。57分、マルティンがペドリのクロスを頭で押し込み、ついに1-2とした。

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そのわずか数分後、バルサは同点に追いつく。流れるような攻撃からヤマルがロペスにつなぐと、ロペスが冷静に流し込んで2-2。さらに間もなく、ガルシアのクロスをパウ・ナバーロが自陣のゴールに入れてしまい、3-2と逆転した。

ナバーロにとっては、悪いことが重なる午後となった。オウンゴールに続き、アディショナルタイムには2枚目のイエローカードを受け、ビジャレアルは10人で試合を終えた。3-2で勝利したバルサは勝ち点36で首位に立ち、レアル・マドリーが勝ち点33で2位につけている。