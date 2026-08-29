バルセロナは、20歳の若手ディフェンダー、エクトル・フォルトの退団と、レアル・ソシエダへの移籍を正式に発表した。この契約により、カタルーニャのクラブは選手の権利の50％と引き換えに850万ユーロを獲得し、さらに買い戻しオプションと将来のあらゆる移籍時における一定の割合の受け取り権を保持する。

両クラブが発表した契約の詳細によると、バルセロナは2028年までは2000万ユーロ、2029年までは2500万ユーロでフォルトを買い戻す権利を保持し、加えて選手の将来の売却が実現した際にはその金額の一定割合を受け取る権利も保持する。

フォルトは幼少期にアカデミーへ加入して以来、13年間を過ごしたバルセロナを去ることになる。昨シーズンはエルチェへのレンタルで過ごし、監督エデル・サラビアのもとで右サイドにおいて目覚ましいパフォーマンスを披露したことから、バルセロナの首脳陣はトップチームへの復帰の可能性を検討していた。

フォルトはエルチェでのリーグ戦初ゴールを決めた直後に肩の重傷を負い、手術を受けたことで一定期間ピッチから離れることとなったが、シーズン終盤には出場に復帰していた。

それにもかかわらず、ハンジ・フリックはプレシーズンの終了後、自身の布陣の中にフォルトの居場所を見つけることができなかった。バルセロナが右サイドバックのポジションに複数の選択肢、とりわけエリック・ガルシア、ジュール・クンデ、チャビ・エスパルトを擁していたことが背景にあり、クラブは彼の完全な退団を承認する方向へと進んだ。

レアル・ソシエダは選手の獲得を巡って複数のクラブと競合しており、その中にはボルシア・ドルトムントも含まれていたが、ドイツのクラブはバルセロナが求めた金額、およそ1500万ユーロに応じなかったため、契約は最終的にバスクのクラブに落ち着いた。

フォルトは土曜日の朝にサン・セバスティアンへ移動し、同日の夜には新チームのエスパニョール戦を観戦した。今後は右サイドバックのポジションを巡ってアランブルおよびオドリオソラと争うことになるが、後者は長期にわたって欠場する見込みだ。

フォルトの退団は、トップチームで居場所を見出せないアカデミー出身選手への対応としてバルセロナが取り入れている新たな方針の一環である。すなわち、彼らの権利の一部を保持するか、あるいは買い戻しオプションを設定しつつ、金銭的なリターンを得るというもので、クラブは他の契約でもこの方式を採用してきた。今後、ジョフレ・トレンツやトニ・フェルナンデス、さらにジル・フェルナンデスの移籍においても適用されることが見込まれている。