バルセロナ、「未来の2人」獲得に向けた動きを凍結せざるを得なくなる

来シーズンの移籍候補としてバルセロナと密接な関係にある2人の若手選手は、今シーズンが終わるまでは自身のサッカー選手としての将来に関するいかなる話にも応じない意向だ。

カタルーニャのクラブは、ドイツ・ブンデスリーガでプレーするコソボ出身のFWヴェスニック・アスラニと、ハンブルクにレンタル移籍中のクロアチア人DFルカ・フォスコビッチを注視しているが、両選手は現在の所属チームでのプレーに全力を注ぎ、将来に関する決定はシーズン終了後まで先送りすることを望んでいる。

コソボ出身のこの23歳のFWは、所属するホッフェンハイムがマインツに1-2で敗れた試合で1得点を挙げた。試合後、同選手は「今はシーズンの重要な局面でチームを助けることしか考えていない」と語り、自身の将来については不透明なままとした。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えたコメントの中で、同選手は次のように語った。「私が影響を与えられるのはピッチ上のことだけだ。ゴールを決めるにせよ、アシストをするにせよ、あるいは他の何であれ、最高のパフォーマンスを発揮し、チームを助けるために全力を尽くしている」。

さらに彼はこう付け加えた。「他のことはどうあれ、チームのために全力を尽くしている。ピッチ外で何が起きようとも気にしていない。みんながあれこれ言っているが、以前も言ったように、私が影響を与えられるのはピッチ内でのことだけだ」。

さらに彼はこう続けた。「昨シーズン、まだエルフスベリにいた時も状況は同じだった。私はいつも『放っておいてくれ、サッカーをさせてくれ、自分の時間を楽しませてくれ』と言っていた。今シーズンもまさにその方針を貫いている。結局のところ、どうなるかは見てみないと分からない」。

このコソボ出身のフォワードは、今シーズン最も活躍している選手の一人であり、これまでに10ゴールを決め、さらに6アシストを記録している。

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一方、クロアチア人DF（19歳）は今週、『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』紙のインタビューに応じ、トッテナム・ホットスパーとの長期契約を結んでいることを強調しつつも、将来の可能性については扉を開いたままにした。

ルカ・フォスコヴィッチは次のように語った。「サッカーの世界では、確かなことは何もない。それが来年起こるかもしれないし、10年後かもしれない。誰にも約束はしたくない。今シーズンが終われば、私はトッテナムに戻る。2030年まで契約が残っているからだ」。

最近、この2人とバルセロナとの間に強い関連性が報じられているものの、カタルーニャのクラブには来夏の移籍市場において他の優先事項がある。 中でも、攻撃の要と守備の要を強化するため、アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレス（26歳）とイタリア人DFアレッサンドロ・バストーニ（26歳）の獲得が最優先事項となっている。