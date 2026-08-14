『The Athletic』によると、バルセロナはフェラン・トーレスをパリ・サンジェルマンへ売却する寸前にある。合意には巧妙な仕組みが盛り込まれており、このスペインの強豪は古巣マンチェスター・シティへ実に1800万ユーロを支払わずに済むという。

フェランはこの夏、2026年ワールドカップ決勝の延長戦でスペインをアルゼンチン戦の勝利へ導く決勝点を決め、国民的英雄となった（1-0）。それにもかかわらず、バルセロナは来年で満了する同選手の契約を延長しない決断を下した。昨季は49試合で21ゴールを記録し、リーグ優勝に大きく貢献していたにもかかわらずだ。

すでにバルセロナとPSGは、追加ボーナスなしのおよそ5000万ユーロの移籍金で合意に達している。今回の移籍によって、フェランはかつての代表監督ルイス・エンリケと再会することになる。

バルセロナは今回の移籍によって、マンチェスター・シティに多額の金額が渡るのを巧みに回避する。その仕組みはこうだ。バルサが2022年1月にマンチェスター・シティからフェランを5500万ユーロ＋変動条項1000万ユーロで獲得した際、特定の条件が設定されていた。

フェランの契約を延長した場合、バルセロナはさらに800万ユーロをマンチェスター・シティへ支払わなければならなかった。延長しないことで、この義務は消滅する。

さらに、もしこのFWが5500万ユーロ以上で売却された場合、マンチェスター・シティには1000万ユーロの転売ボーナスを受け取る権利があった。意図的にその基準をわずかに下回る5000万ユーロに価格を設定することで、その全額はカタルーニャ勢の金庫に残る。

フェランはバルセロナで通算207試合に出場し、63ゴール23アシストを記録した。