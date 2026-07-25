バルセロナ、今季の各賞を席巻

バルセロナのフットサルチームは、リーグ制覇からわずか数日後、フットサル選手協会による5つの個人賞を獲得し、スペインリーグでの支配的地位をさらに強固なものとした。これは、バルサが国内の各大会において圧倒的な優位を誇っていることを改めて示すものとなった。

フットサル選手協会（AJFS）は、1部リーグ選手による投票の結果、バルセロナの5選手がそれぞれのポジションでベストプレーヤー賞に輝いたと発表した。ディダック・プラナが最優秀ゴールキーパー賞、アントニオ・ペレスが最優秀ディフェンダー賞、ルシアーノ・ガウナが最優秀右ウイング賞、マテウスが最優秀左ウイング賞、そしてピトが本大会最優秀ピボット賞を受賞した。

投票での圧倒的な優位

投票では、アントニオがバルセロナのチームメートであるジョアン・ヴィクトル、そしてエルポソ・ムルシアの選手ガディアを上回った。ガウナはチームメートのトーレとインテル・モビスターの選手ハビ・ミンゲスに勝った。マテウスはチームメートのエリック・マルテルとエルポソ・ムルシアの選手マルセルより多くの票を獲得し、ピトはエルポソ・ムルシアのディネルとマンサナレスのダニエルを抑えて投票を制した。

これらの個人的な栄誉は、バルセロナが国内の各大会でいかに支配的な地位を築いているかを示している。バルサはレギュラーシーズンを1位で終え、その後プレーオフでの見事な戦いを経てタイトルを手にした。

新シーズンへの準備

新シーズンへの準備に関しては、バルセロナのフットサルチームは来る8月3日に必要なメディカルチェックを実施して始動する予定だ。その後、アンドラのエンカンプへ移動し、新シーズンでのタイトル防衛に向けて恒例のトレーニングキャンプを行う。