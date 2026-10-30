バルセロナ、世界王者の獲得へ始動：新たな補強が浮上

イングランドのトッテナム・ホットスパーで右サイドバックを務めるスペイン人のペドロ・ポロが、バルセロナの関心の対象に浮上した。複数の報道によれば、同クラブ会長のジョアン・ラポルタが、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックが率いるチームの最終ラインを補強するため、彼の獲得を望んでいるという。

バルセロナの専門家チャビ・カンポスとライア・トゥデルが手がけるポッドキャスト「Barca Reservat」は、カタルーニャのクラブが、27歳のポロの守備面と攻撃面の能力を活かすため、またワールドカップで共にプレーして以来の同国人ラミン・ヤマルとの連携を考慮し、彼の獲得の可能性を検討していると伝えた。

ポロとヤマルが並ぶことで、スペイン代表で共にプレーした際に見せた相互理解を踏まえ、バルセロナの右サイドにさらなる力をもたらす可能性があると報道は見ている。

さらに、プレミアリーグで14位に位置するトッテナムの状況が、このスペイン人サイドバックの退団を現実的な選択肢にしているかもしれない。

移籍を阻む金銭面の条件

ポロは2023年夏、ポルトガルのスポルティング・リスボンから4000万ユーロでトッテナムに加入した。現在の市場価値は「トランスファーマルクト」によると約4500万ユーロと見積もられている。

しかし、バルセロナにとって移籍の成立は容易ではない。このスペイン人ディフェンダーの獲得に必要な資金を確保するため、冬の移籍市場で何人かの選手を売却する必要があるからだ。

バルセロナ内部の事情に詳しい筋によれば、フランス人のジュール・クンデが退団候補の名前の一つになる可能性があるという。エリク・ガルシア、チャビ・エスパルト、アンドレアス・クリステンセン、クンデの負傷による影響の大きい離脱に苦しんだ後、クラブは守備の選択肢を再編成する必要に迫られている。

バルセロナによる守備補強の可能性を巡る動きは、クラシコでのレアル・マドリード戦敗北の後に起きたものだ。この試合は、カタルーニャのクラブにとって今季初の黒星となった。