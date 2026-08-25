クロアチア代表のドミニク・リバコビッチが火曜日の本日、バルセロナに到着した。フェネルバフチェからカタルーニャのクラブへの移籍を完了させるための手続きの一環で、両者は移籍について最終合意に達しており、あとは正式発表前の手続きを済ませるのみとなっている。

スペイン紙『マルカ』によると、バルセロナはこのクロアチア人GKの獲得のために200万ユーロを支払い、これに加えて移籍条件に紐づくボーナスとしてさらに200万ユーロを支払うという。リバコビッチはクラブと4シーズンの契約を結ぶことになり、バルセロナ到着後すぐにメディカルチェックを受ける予定だ。

問題は移籍の完了だけにとどまらない。当初のプランでは1シーズンのレンタルが予定されており、移籍先の候補としてディナモ・ザグレブが挙げられ、シュチェスニーの契約が2027年6月30日に満了した後の2027-2028シーズンにバルセロナへ復帰する予定だったが、直近の数時間でチーム内でのリバコビッチの将来が議論の的となっている。

プランでは、そのシーズンにリバコビッチとジョアン・ガルシアがバルセロナのGKコンビを形成することになっていたが、直近の新たな展開により、クラブはこのシナリオの見直しを迫られており、現在は今シーズン中このクロアチア人GKをトップチームに残す方向に傾いている。

現在提示されているプランによれば、リバコビッチはハンジ・フリック監督の構想において、ジョアン・ガルシアとシュチェスニーに次ぐ第3のGKとなる。これにより、控えGKを1人だけに頼るのではなく、主力GKのいずれかが負傷した場合に備えて、コーチングスタッフに追加の選択肢がもたらされることになる。

リバコビッチの処遇については、今後数時間のうちにデコとフリックが協議する見込みで、この問題はジョアン・ラポルタも出席した火曜日の会議ですでに取り上げられており、あわせてファイナンシャル・フェアプレーの規定を踏まえたレンタルの可能性も検討された。

最終的な決定はまだ正式には下されていないものの、バルセロナ内部で最も有力な方向性は、リバコビッチをトップチームに残しレンタルには出さないというもので、このクロアチア人GKは移籍完了時に計画されていたものとはまったく異なるスタートを切ることになりそうだ。