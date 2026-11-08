JJガブリエルがレアル・マドリードへの移籍を正式に発表する秒読み段階に入った。これは移籍市場における明白な大物補強だが、その代償は天文学的だ。カタルーニャ地方紙「スポルト」によると、このディールに近い情報筋は、16歳の中盤の選手との契約には1500万ユーロに迫る金額の支出が必要になると見積もっている。

レアル・マドリードはどんな対価を払ってでもガブリエルを獲得したいと考えており、両者間の合意はバルセロナにおいてはずっと以前から既定路線とみなされていた。デコとイングランド人選手の代理人アリ・バラトが緊密な関係を保っているのは偶然ではなく、バルセロナのスポーツ・ディレクターはこのディールをめぐって行われた公開入札についてあらゆる瞬間に把握していた。

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同紙によると、ガブリエルはバルセロナにとって将来のスターに映るが、ヨーロッパには近い将来に彼と同等あるいはそれ以上のレベルで台頭しうる数多くの若手選手があふれている。同紙はこう付け加えた。「バルセロナでは、若手選手のために無分別なことはしないと強調しており、ドイツ人の若者ニコ・イリチェヴィッチのような、台頭しつつある複数の才能の存在を指摘している」。

ここ数時間、クロアチアのメディアは、バルセロナのニコ・イリチェヴィッチへの関心が「台頭しつつあるそうした傑出した才能の一人を単に注視するという域を超えている」と主張した。これは、アイントラハト・フランクフルトのアドルフ・ヒュッター監督が、先週16歳になった直後に、ハンブルク戦の終盤の数分間で彼にブンデスリーガ初出場の機会を与えた後のことだ。

彼の出場時間はわずか10分ほどだったが、ヒュッターは試合終了時にニコのレベルに感嘆するに十分なものを見た。彼はこう語った。「わずか6、7分で、彼は予想をはるかに上回るものを見せた。彼は傑出していたが、それは私を驚かせない。なぜなら彼はトレーニングでもそれを見せていたからだ」。

ニコ・イリチェヴィッチとは何者か

ニコは古典的な攻撃的ミッドフィールダーで、中盤の複数のエリアでプレーでき、ペナルティエリアの手前まで容易に進出できるうえ、驚異的な左足を持っていると「スポルト」は伝えている。

若年であり、身長も1メートル80センチに達していないにもかかわらず、彼は競争心と成熟ぶりで際立っている。ドイツの年代別代表の国際選手であり、クロアチア代表の著名な国際選手イヴォ・イリチェヴィッチの甥であるのも偶然ではない。

クロアチア協会はすでにニコおよびその周辺と接触を図っており、A代表への潜在的な招集に備えている。

ドイツの報道は、バルセロナ、マンチェスター・シティ、チェルシー、そしてもちろんバイエルン・ミュンヘンのスカウトたちが、ニコのあらゆる進展を注視していると確認している。「ビルト」紙はさらに踏み込み、レアル・マドリードも彼を追っていると断言した。一方イタリアでは、「スカイ」が、インテルとミランもこの「ドイツの偉大な逸材」の進展を間近で追うために密使を派遣したと報じた。

契約をめぐる対立

ニコ・イリチェヴィッチはまだ16歳で、アイントラハトと18歳になるまで続く契約を結んでいる。明らかなように、移籍市場の噂はすでに、早急に給与の調整を必要とする選手の価値を押し上げている。こうした状況の中で、選手とクラブの間の最初の対立が姿を現すのは遅くなかった。

アイントラハトは、選手の残留を確保し、重要な経済的対価を得ずに起こりうる退団を回避するため、選手の周辺に意向を打診したと言われている。選手と家族の反応は前向きだったが、ヨーロッパの大クラブの一つからのオファーが届いた場合に「妥当な額」での退団を容易にする追加条項を盛り込むことを条件としていた。

同紙はこう締めくくった。「ニコはバルセロナ、そして他の多くのヨーロッパの大クラブから高く評価されている。カタルーニャのクラブは彼を直接視察しており、その個人としての、そしてサッカー選手としての成長を定期的に注視している。これは未来のリストに加わるもう一つの才能だ」。