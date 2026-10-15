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バルセロナは、レアル・マドリーとの次のエル・クラシコに向け、注目度の高い新たな音楽コラボレーションを正式に発表した。スペインサッカー最大の一戦で、Spotifyとのパートナーシップの中心に米国のラッパー兼ファッションデザイナー、タイラー・ザ・クリエイターを据える。

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バルセロナ、Spotifyとの最新ユニフォームコラボを発表

バルセロナは、レアル・マドリーとの注目の一戦に向けた特別企画に、タイラー・ザ・クリエイターを新たに起用すると発表した。クラブは公式SNSで、バルセロナの象徴的なカラーをまとった米国人アーティストの画像を公開し、参加を歓迎した。注目の試合で従来のスポンサーロゴに代わり、世界的に知られるミュージシャンのブランドを掲げるという、革新的なマーケティング戦略の継続となる。

今回のコラボレーションにはタイラー本人だけでなく、ラッパーである彼が設立した影響力のあるストリートウェアブランド、GOLF WANGも加わる。RAC1が最初に報じたこのニュースは、スポティファイ・カンプ・ノウでの対戦を控えるクラブから正式に発表された。試合は10月25日の現地時間21時に予定されており、スポーツ、音楽、高級ストリートファッションが交わるこの企画を世界に発信する大きな舞台となる。

バルセロナにとって、ユニフォームはSpotifyとのパートナーシップの下で、商業的なアイデンティティを形づくる重要な要素へと進化した。シーズンの大一番でさまざまなアーティストを起用することで、従来のサッカーファン層をはるかに超える多様な人々に届けられる。タイラー・ザ・クリエイターはオリヴィア・ロドリゴらに続く起用となり、クラブがZ世代や現代のストリートウェア文化との強い結び付きを維持したい考えをうかがわせる。

タイラーは、2022年に始まったこの独自のコラボレーション企画に参加する9組目のミュージシャンとなる。企画の第1弾を飾ったのはカナダ人ラッパーのドレイク。その後もスペインの人気アーティスト、ロサリア、ロック界の伝説的バンド、ザ・ローリング・ストーンズ、コロンビア出身のカロルGが起用されてきた。ほかにもコールドプレイ、トラヴィス・スコット、エド・シーラン、そして直近ではオリヴィア・ロドリゴがバルセロナのユニフォームを飾っており、エンターテインメント業界でも限られた顔ぶれが名を連ねる企画となっている。

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アーティストをめぐる論争

今回のコラボレーションはバルセロナのユニフォームに新鮮な装いをもたらす一方、タイラー・ザ・クリエイターの起用には議論を呼ぶ面もある。この芸名で活動するタイラー・グレゴリー・オコンマは、オルタナティブ・ヒップホップ集団オッド・フューチャーのリーダーとして頭角を現した。

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こうした論争は彼のキャリアに具体的な影響を及ぼした。特に2015年には、英国政府が正式に英国への入国を禁止した。当時の英国内務省は歌詞の内容をその理由に挙げ、予定されていた複数の公演が中止に。芸術における挑発の限界をめぐり、世界的な議論を巻き起こした。

しかし、入国禁止措置は2019年に解除され、ロンドンに戻って一連の公演を成功させた。この復帰は世間の彼に対する見方が変わる契機となった。高い評価を受けたアルバム『IGOR』を含むその後の作品では、アーティストとしてのより成熟した実験的な一面を示している。

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エル・クラシコに新たなビジュアルを

タイラーは、世界で最も多くの人々が観戦するスポーツイベントの一つに、独自のビジュアルを持ち込むことになる。バルセロナとSpotifyのパートナーシップは、彼ならではのスタイルと、熱心な支持者を持つGOLF WANGのブランド力を生かし、サッカー界だけでなくファッション界にも響くものを生み出そうとしている。

GOLF WANGの参加は、バルセロナが小売やライフスタイルのブランド展開にさらに踏み込むことを意味する。コラボレーションは試合当日のユニフォームにロゴを載せるだけにとどまらず、コレクターや彼独自の美意識を好むファンに向けた限定グッズに広がる可能性もある。財政の立て直しを続けるバルセロナにとって、こうした注目度の高い商業企画は、スポーツと文化の両面で世界的な存在感を維持する上で欠かせない。

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レアル・マドリーとの次の一戦は、この最新のマーケティング施策にとって最大の試金石となる。世界中で数百万人のファンが視聴する中、ピッチ上に登場するタイラー・ザ・クリエイターのブランドは、クラブが従来のスポンサーシップの枠をどこまで広げようとしているかを示すことになる。