バルセロナ、リーガ優勝への鍵を掴む

バルセロナは、リーグ戦で連勝を重ねる一方で、ライバルのレアル・マドリードが最近度々つまずいていることもあり、リーガ優勝の座を死守すべく着実に歩みを進めている。

リーガ・エスパニョーラ終了まで残り8節となった今、バルサは、特にライバルやアトレティコ・マドリードのような強豪との重要な一戦において、1ポイントも無駄にしないという強い意気込みと闘志を見せている。土曜日の夜、マドリードでのアトレティコ戦では2-1で勝利を収めた。

ハンス・フリック監督率いるチームは、同日にレアル・マヨルカのホームでレアル・マドリード（69ポイント）が予想外の敗北を喫したことを利用し、両チームの差を7ポイントに広げた。

この7ポイント差は、ラ・リーガの歴史において、特にライバルであるバルセロナとレアルの間では重要な節目であり、両チームによる熾烈な優勝争いの行方を決定づける不変の指標となっている。

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スペインサッカーの統計を専門とする「ミスター・シップ」のX（旧Twitter）アカウントによると、「シーズン終了まで残り8節（またはそれ以下）の時点で、2位との差を7ポイント以上広げたラ・リーガ首位のチームが、優勝を逃したことはかつてない」とのことだ。

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レアル・マドリードとの「エル・クラシコ」は、ラ・リーガで残るバルセロナのビッグマッチの中で最も注目される一戦となる。一方、残りの節ではエスパニョール、セルタ・デ・ビーゴ、ヘタフェ、オサスナ、アラベス、レアル・ベティス、バレンシアと対戦する。