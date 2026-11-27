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アンドレアス・クリステンセンの負傷禍が続いている。日曜日にリアソールで行われるラ・リーガのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦は、欠場が濃厚となった。

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一方、ハンス・フリック監督は、トップチームでの初出場で注目を集めた若手DFアレックス・カンポスを起用するプランを維持する意向だ。

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カタルーニャ紙『スポルト』によると、デンマーク人DFは金曜日の全体練習に参加せず、個別調整にとどまった。容体に急な進展がない限り、明日土曜日のラ・コルーニャ遠征には帯同しない見通しだ。

クリステンセンは負傷から復帰して間もなく、練習中に痛みを訴えていた。クラブは先週金曜日に軽い痛みを抱えていると発表し、ビジャレアル戦への出場は不透明とされていた。

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今回の新たなフィジカルトラブルは、クリステンセンの度重なる負傷にまたひとつ加わるものだ。こうした負傷が、バルセロナで継続的に出場する妨げとなってきた。

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元チェルシーの同選手は、4年前にバルサへ加入して以来、フィジカル面の問題で半数以上の試合を欠場している。

デポルティーボ戦を欠場すれば、ビジャレアル戦、バクーでのサバフ戦に続き、3試合連続の欠場となる。

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クリステンセンは2022年夏、チェルシーとの契約満了に伴い、フリートランスファーでバルセロナに加入した。

このデンマーク人DFは、2021年にロンドンのクラブでチャンピオンズリーグ制覇を経験している。

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負傷離脱が続くなか、フリックは引き続きアレックス・カンポスを頼ることになる。カンポスは、最近の守備陣の人手不足で最も恩恵を受けた選手の一人だ。

この若手DFは、チャンピオンズリーグ第5節のサバフ戦でトップチームでの公式戦初出場を果たした。後半から出場して称賛に値する好パフォーマンスを見せ、パスミスも一つもなかった。

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カンポスはトップチームに帯同してラ・コルーニャへ向かい、フリックの選択肢に入る新たなチャンスを得る見込みだ。ただし、それはBチームにとっては痛手となる。Bチームはヨハン・クライフ・スタジアムでのテラッサ戦を控えており、首位争いを左右する重要な一戦で彼の力を必要としているからだ。

先発メンバーについては、パウ・クバルシが出場可能な状態となり、ジェラール・マルティンとセンターバックのコンビを組むとみられている。

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しかしフリックは後者を休ませ、エリック・ガルシアを中央で起用し、ジュール・クンデを右サイドバックに据え置く可能性もある。

一方、バルセロナはロドリ・エルナンデスが全体練習に復帰した。ただ、まだ試合勘を取り戻す必要があるため先発出場は考えにくく、難敵アトレティコ・マドリーとの一戦を前に、いくらかプレー時間を得る可能性がある。

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バルセロナは勝ち点36でラ・リーガ首位に立ち、2位レアル・マドリーに3ポイント差、3位アトレティコに5ポイント差をつけている。