バルセロナ、マンチェスター・シティと「トラブルメーカー」を巡って争う

マンチェスター・シティとバルセロナは、来夏の移籍市場でユヴェントスの選手獲得をめぐり激しい争いを繰り広げている。

バルセロナは、ドイツ人監督ハンス・フリックの構想に基づき、来季に向けて左サイドバックの補強を図っている。

ユヴェントスの左サイドバック、アンドレア・カンビアッソは、その多彩なスキルと相手を翻弄する能力から、バルセロナのスポーツ部門の注目を集めている。ただし、彼の獲得はイタリアのクラブの財政状況次第となる。

バルセロナは来季に向けた戦力補強を求めて移籍市場での活動を続けており、イタリアではある1人の名前が絶えず取り沙汰されている。それがアンドレア・カンビアッソだ。

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『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』紙によると、このユヴェントスのサイドバックは、マンチェスター・シティなどの他の欧州ビッグクラブと共に、バルセロナの最終候補リストに名を連ねている。

カンビアッソは守備の強さでは知られておらず、イタリアでは守備的な局面で苦戦しているとの指摘もあるが、ボールさばきのスキルが高く評価されている。

Getty Images

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この点に関して、分析によると、彼はボール奪取とドリブルの面で欧州トップクラスのサイドバックに数えられている。

さらに、彼の柔軟性はビッグクラブを惹きつける最大の要因の一つであり、両ウイングのいずれでもプレーできるだけでなく、同じ攻撃の展開の中で、ミッドフィールダーやプレイメーカーといった前線のポジションもこなすことができる。

イタリアでは、彼は「混乱を招く存在」と評されており、その動きと戦術的センスにより、マンツーマンプレスを仕掛けてくる相手チームを翻弄することができる。

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イタリアのクラブは彼の退団を最優先事項とは考えていない。ルチアーノ・スパレッティ監督の下で重要な選手であり、21試合に出場してチーム最多出場を記録しているからだ。しかし、魅力的なオファーがあれば売却の可能性も排除していない。

具体的な金額もすでに提示されている。5000万ユーロを超えるオファーであれば、断るのは難しいだろう。

ユヴェントスは資金調達を必要としており、選手売却は彼らの計画において不可欠となるため、カンビアッソは最も重要な資産の一つとなっている。

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