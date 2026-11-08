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imago-sport-1085747097.jpgPGS Photo Agency
Jeroen van Poppel
翻訳者：

バルセロナ、フェルミン・ロペスの活躍でアトレティコとの大一番を完全に逆転

Match report
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ

バルセロナは日曜夜、アトレティコ・マドリーに重要な勝利を収めた。ハンジ・フリック監督率いるチームはメトロポリターノで、ジュリアーノ・シメオネのゴールにより早い時間帯に先制を許したが、フェルミン・ロペスの2得点で試合をひっくり返し、2-1で勝利。これでバルセロナはラ・リーガの首位を維持し、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームに痛手を与えた。

フリック監督は意外にも中盤にマルク・ベルナル、右サイドバックにブライアン・ファリニャスを起用し、フレンキー・デ・ヨングはベンチスタートとなった。オランダ人MFはハーフタイムにファリニャスに代わって出場し、意外にも右サイドバックに入った。アトレティコではフリアン・アルバレス、イ・ガンイン、ジュリアーノ・シメオネらが先発した。

ホームのアトレティコは力強い立ち上がりを見せ、早々にアルバレスが決定機を迎えたが、GKジョアン・ガルシアの好セーブに阻まれた。その後、マルク・プビルがCKからクロスバーに当て、バルセロナのペドリもシュートをポストに当てた。それでも10分、アルバレスのクロスを受けたジュリアーノ・シメオネが至近距離から押し込み、アトレティコが1-0と先制した。

バルセロナは主導権を握ろうとしたが、アトレティコの素早いカウンターに対して脆さを見せた。特にジョアン・カンセロは苦しい一夜を過ごし、このポルトガル人選手のミスからアルバレスが放ったシュートを、ジョアン・ガルシアが再び防がなければならなかった。一方、ラミン・ヤマルもたびたび脅威となったが、マドリードのチームの守備陣は長い時間持ちこたえた。

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前半終了間際、バルセロナはフェルミンのゴールで追いついた。ペドリが巧みなプレーで相手の守備網を突破すると、プビルが守備で対応したボールが味方のフェルミンの足元へ。フェルミンは迷わず左足でヤン・オブラクの手が届かないコースに決め、1-1とした。

後半は、意外にもデ・ヨングが右サイドバックに入ったバルセロナが、前半よりはるかに良いプレーを見せた。ラミン・ヤマルはさっそく何度かシュートチャンスを迎え、ペドリもゴールを脅かしたが、そのシュートはプビルに阻まれてCKとなった。一方のアトレティコはカウンターの機会をうかがい続け、アルバレスに絶好機が訪れたものの、アルゼンチン人FWのループシュートはゴールを越えた。

66分、ラミン・ヤマルが見事なスルーパスでフェルミンをフリーにすると、バルセロナの2点目が生まれた。MFは落ち着いて決め、この日2点目で逆転を完成させた。スコアは1-2となり、アトレティコは敗戦を避けるため、さらにリスクを冒さなければならなくなった。

終盤、フリック監督はエリック・ガルシアとガビを投入し、デ・ヨングは再び中盤へ移った。アトレティコはさらに前に出て同点ゴールを狙ったが、バルセロナがリードを守り切った。

こうしてバルセロナはマドリードで苦しい戦いを制し、首位で代表ウィークを迎える。バルセロナとレアル・マドリー、アトレティコ・マドリーとの勝ち点差は、それぞれ3と5となっている。

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